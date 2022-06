Ortíz habló tras perder la final: ‘perdimos con las botas puestas’

Deportivo Cali no pudo retener el título de la Liga Femenina 2022, al perder en el partido de vuelta de la final 3-1 contra el América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. El conjunto azucarero a pesar de mostrar un gran nivel para el segundo tiempo, no supieron aprovechar las opciones y con ello se les fue la opción del bicampeonato.

Sobre el partido, el técnico Jhon Alber Ortiz, resaltó el trabajo del grupo a pesar de todas las bajas: “tuvimos bajas, las jugadoras que ingresaron lo han asumido muy bien, pero obvio la experiencia y el recorrido ya pesa en estos momentos, por ahí lo sintió el equipo como sentimos durante todo el torneo con la ausencia de Manuela Pavi y creo que esto es un punto ahora por revisar, sobre poder reforzar al equipo y también revisar nosotros, tenemos un gran equipo y hoy lo demostramos”.



Analizó el torneo que hizo su equipo: “hay dos factores importantes, el primero son la jugadoras jóvenes que estamos planificando a futuro, por ahí no tuvieron mucha participación, pero si sabemos lo que nos van a dar; y dos, que el Deportivo Cali nunca renunció a su buen juego y futbol, por momentos con altibajos y lo importante es que nos planificamos un nuevo título, llegamos a la final, no es fácil ver a un equipo que llegue dos veces seguidas y hay que rescatar eso para lo que viene que es la Copa Libertadores”.



Habló de las opciones que perdieron: “desde lo actitudinal siempre fuimos claros, siempre la tuvimos presente, creo que más fue de creerse en su momento. Se me viene a la cabeza esa opción que tiene Ingrid Guerra cuando le hacemos el 2-1 con ella y ese mano a mano ¿Qué hubiera pasado? Pero esto es fútbol, las muchachas lo retomaron bien, perdimos con las botas puestas y mostramos mucho fútbol por momentos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15