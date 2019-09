‘La fiesta fue de América, el lunes esperamos que sea nuestra‘: DT DIM

Deportivo Independiente Medellín cayó 2-0 frente al América de Cali, en la ida de la Gran Final por la Liga Femenina 2019. El conjunto antioqueño intentó los últimos 15 minutos, pero le faltó ser efectivas, mientras que el equipo ‘escarlata’ fue efectivo y pegó en el momento justo.

Al final del partido, el técnico Carlos Paniagua analizó el partido y confía en poder revertir el resultado global con su gente, en el Atanasio el próximo lunes. “Los goles llegaron en pelotas aisladas, en Neiva recibimos un gol rápido y no pudimos remontar el juego. América supo manejar el partido, son claras ganadoras. Esta noche la fiesta fue de América, el lunes esperamos que sea de nosotros. El marcador es remontable”.



Sobre el andamiaje del equipo americano, ‘Fututo’ precisó que “recibimos ese gol tempranero, América se reagrupó bien, nos cerraron los espacios y buscaron con balones largos a Linda Caicedo que nos dio muchos problemas. Recibimos un gol, trabajaron para mantener la ventaja y en las transiciones es un equipo de mucho respeto”.



Además, “si me pongo a analizar el segundo tiempo y en el único tiro de América fue gol, en un error de nuestra arquera (Sandra Sepúlveda) que en otras tardes nos salvó y mantuvo el arco en cero, generamos opciones, pero lastimosamente no pudimos concretar las opciones”.



En cuanto a las ausencias en este partido, Paniagua expresó que “desde el principio de este campeonato, tenía convocadas siete jugadoras a la Selección Colombia. Para esta final tuvimos a Maireth Pérez convocada en la Selección Antioquia, hemos sufrido bajas, pero no es disculpa. Creo que el América fue un claro ganador, debemos recuperarnos, pasar la página y esperar la vuelta en Medellín”.



Finalmente, explicó la labor en los últimos 15 minutos del partido, cuando generó las mejores opciones. “Quería que el equipo aprovechara las bandas, en el primer tiempo con Yisela Cuesta sola es muy complicado poder atacar. Esperamos en el partido de vuelta, tener mucha claridad en el ataque y debemos tener cuidado en las transiciones del América”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín