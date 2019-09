Se mantiene la ilusión: las claves para ganar según el DT de DIM

Carlos Paniagua es uno de los arquitectos de este gran momento del Deportivo Independiente Medellín- Formas Íntimas, quien buscará en la Gran Final de la Liga Femenina, revertir el marcador adverso contra América de Cali y ponerle el broche de oro a una campaña brillante. Previo a este encuentro, ‘Fututo’ realzó el trabajo de su equipo y confía en conseguir el título.

“Hace poco llegué al fútbol femenino y creí que pasarían muchos años para ver una final como Medellín - América en el Atanasio, es algo que nos motiva mucho. Quiero agradecer a toda la gente para que esta Liga se diera, esperamos que el próximo torneo sea más largo y que las mujeres tengan mejores garantías salariales. Nosotros estamos felices de estar en esta fiesta, de representar a la ciudad y a la región, esperemos dar un buen espectáculo y que las mujeres den lo mejor de sí en la cancha”, remarcó Paniagua.



Sobre este encuentro decisivo, el DT precisó que “queremos seguir creyendo en nuestra idea, quizás en el partido de ida en el Pascual, las muchachas no estaban acostumbradas y las abrumó ese marco. En el gol del América, la tribuna las levantó. Por eso es importante que la Liga Femenina se juegue en los estadios, con mucho público para que las jugadoras se puedan acostumbrar, que ellas puedan resolver en la cancha y no queden pendientes de las indicaciones del técnico. Ojalá nos levantemos con el pie derecho como ocurrió frente al Atlético Huila en semifinal”.



En cuanto a las novedades médicas, Paniagua expresó que “desafortunadamente no podemos contar con Mayra Ramírez, nuestra delantera que vino para reforzar al equipo este año. Ella sufrió un desgarro muscular en el partido de ida de la semifinal contra Atlético Huila, no pudo estar con nosotros ni en el partido de vuelta, ni en la final en Cali y tampoco podrá estar en la final en el Atanasio. Pero recuperamos jugadoras como Maireth Pérez y Sara Martínez que ganaron con la Selección Antioquia el torneo juvenil en Pereira”.



Analizando el rival, Carlos contó que “sabemos que ellas le apuntan al juego directo, es un equipo de muchas transiciones, con mucho trabajo, es obediente. Nuestra estrategia debe pasar por abrir la cancha, tener mucha tranquilidad, nos quedan 90, 05 minutos, trabajaremos por el partido, sabemos la exigencia del rival y cómo debemos afrontar este juego”.



“Tenemos la valla menos vencida del torneo y la gran responsable es Sandra (Sepúlveda). Para jugar hay que arriesgarse y estamos atentos al error o el acierto. Queremos buscar un partido donde podamos aplicar nuestro juego, creemos que con Maireth Pérez y Sara Martínez vamos a tener alternativas de juego, aunque aún no definimos qué equipo vamos a utilizar”, agregó.



Pensando en la confianza que tienen sus dirigidas, Carlos dijo que “queremos darle este regalo a Formas Íntimas y al fútbol antioqueño, por tantos años trabajando para llegar a esta meta. El fútbol no cambia en la adversidad, por eso esta semana hemos trabajado intensamente en la confianza y en que podemos hacer un mejor partido. Tenemos mucho camino por recorrer y ser fieles a nuestra idea”.



Finalmente, habló sobre la diferencia en entrenar a mujeres y hombres. “A las mujeres hay que tratarlas con respeto, uno se gana su credibilidad con trabajo y conocimiento. Hay que saberlas tratar, con cariño y admiración. Si ellas no creyeran en mi trabajo, no estaría acá. Tenemos una unión entre jugadoras, cuerpo técnico y directivos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín