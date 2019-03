Cristiane, destacó la labor del fútbol femenino en España

Cristiane, la tercera mayor goleadora de la selección brasileña sólo por detrás de Marta y Pelé, expresó que la clave para el incipiente éxito del fútbol femenino en España es que la industria "miró al fútbol femenino como siempre debería ser visto", esto es, sin prejuicios.

"No sirve de nada mirar al fútbol femenino con esa mirada de 'Ah, pero este no da retorno financiero, es aburrido, nadie lo sigue...'", criticó la futbolista en una entrevista con Efe tras su presentación en el Sao Paulo.



Cristiane Rozeira de Souza Silva, campeona del mundial en China (2007), dijo que para el gremio es "una emoción muy grande" ver un estadio llenarse como ocurrió hace una semana en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Wanda Metropolitano, que reunió 60.739 espectadores en una cita histórica.



La jugadora, de 33 años, ya vivió esa alegría durante los Juegos Panamericanos (2003, 2007 y 2015): "Pero imagina que eso ocurre por tu club", comentó, emocionada, la delantera.



Para la dos veces subcampeona olímpica, la "gran victoria" de aquellos clubes debe ser un ejemplo para otros países como Brasil, considerada la nación del fútbol, pero a la que aún le queda un largo recorrido en la modalidad femenina. "¿Por qué no podría pasar aquí? No hay problema en salir ahí fuera y decir 'Oye, ¿Cómo lo habéis hecho para desarrollar esta modalidad? Nosotros también vamos a intentar hacer eso'", reivindicó la jugadora, que hasta el año pasado jugaba en el equipo chino Changchun Yatai.



Acompañar este posible impulso en su país fue uno de los motivos que animó a Cristiane a "volver a casa", rechazando para ello ofertas en otros clubes europeos como el Olympique de Lyon o el Barcelona. Pero lo que más pesó en la decisión de Cristiane fue la posibilidad de volver a estar cerca de su familia: "Mi madre vivió algunas situaciones delicadas, sentí que era el momento para estar cerca".



La original de Osasco, ciudad vecina de la capital paulista, ya jugó en otros equipos brasileños como el Santos o Corinthians, en europeos como el Wolfsburgo o el París Saint-Germain o en el estadounidense Chicago Red Stars. Ahora, su inminente reto con el nuevo club es el Campeonato Brasileño, con el que se estrenará este miércoles contra América-MG (Minas Gerais).



En cuanto al mundial femenino, que se celebrará este junio en Francia, Cristiane reconoció estar "ansiosa" por volver al campo, pero reconoce la dificultad de los amistosos "cruciales" de las próximas semanas contra España y Escocia.



La delantera destacó la importancia de servir de referente para las generaciones futuras: "Yo no tuve", lamentó la futbolista, quien confesó que los primeros modelos llegaron a ella cuando tenía 15 años y conoció a jugadoras como Kátia Cilene o Petrinha.



Otra de las tareas pendientes, en opinión de la goleadora, es acabar con la desigualdad salarial, que en el caso del fútbol es "un abismo", pero para ello las empresas deben arrimar el hombro. "Hay gente que dice que el fútbol femenino no da dinero, pero a veces es porque no hay una inversión inicial, un planeamiento a largo plazo", sostuvo.



Por el momento, el mundo del fútbol femenino continúa empañado por los lastres más nocivos del machismo, como ha puesto de manifiesto las recientes denuncias de acoso sexual y laboral de algunas jugadoras de la selección de mayores y sub'17 de Colombia.



"Sin duda, ya escuché casos así, en China también", comentó al respecto Cristiane, para quien tales episodio son "un sinsentido" que debe acabar con los culpables "presos y castigados". La jugadora cree que para superar esta lacra es importante apoyarse unas en otras: "Tienen mi apoyo, y el de todas, realmente vamos a dar la cara", manifestó la deportista, cuyo deseo es que "siempre que esto pase, independientemente de si es en el deporte o en cualquier otro lugar, exista una denuncia".