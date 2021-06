Cortuluá, el primer equipo que se baja de la Liga Femenina 2021

La Dimayor anunció la fecha de inicio y calendario de la Liga Femenina 2021, a la espera de la confirmación de los equipos participantes. Pues bien, este jueves FUTBOLRED constató que Cortuluá no va a hacer parte de la competencia, argumentando dificultades económicas y que la rectora del balompié profesional les quedó mal con los recursos que llegarían de un patrocinador.



La representación del ‘corazón del Valle’ había quedado en el Grupo B junto al América, Deportivo Cali y Llaneros, de Villavicencio, por lo que la llave quedaría solo con tres conjuntos, si es que no hay una modificación.



En diálogo con este portal, Óscar Arturo Martán, vicepresidente de la institución tricolor, afirmó que “nosotros enviamos carta el 8 de junio cancelando la participación, no vamos a salir, se nos cayeron varios patrocinadores que estaban allí, y la Dimayor estaba pendiente de firmar un contrato que viene trabajando desde el año pasado, resulta que este presidente no sé qué tiene en la cabeza, está más preocupado por hacer los foros o no sé qué vaina, no por los recursos y las vacunas, y no se ha firmado. Nosotros contábamos con ese recurso para salir con el grupo femenino y al ver que pasan los días y no hubo nada, nos tocó tirar la toalla”.



Indignado, el directivo complementó que “se supone que el 12 de julio debe empezar la Liga Femenina, pero ni siquiera se ha acabado el Torneo ni tampoco la Liga masculinos, nosotros seguimos en el campeonato y no sabemos qué vamos a hacer con los contratos porque se vence una gran cantidad ahora a mitad de año, estamos en un limbo por todo lado”.



Volviendo al tema del elenco femenino, agregó que “la Dimayor nada que resuelve, estábamos concretando patrocinadores, se nos cayeron dos que eran de Cali, teníamos eso adelantado, pero con la realidad actual prefirieron decir que no, y la otra fuente de financiación, que era un recurso extraordinario que no estaba comprometido para nada diferente al torneo femenino, no sé qué ha pasado pero este señor no ha firmado el contrato. Él anunció que era un contrato que iba hasta el 2026, de una empresa internacional relacionada con video de una casa de apuestas y nada, nadie nos dice nada, algo que hace rato tenía que haberse firmado, es algo diferente al negocio con BetPlay. Eso estaba listo, y nada…”.



Martán aseveró que “incluso nos dijeron en una asamblea que había dos empresas de apuestas, se hizo público y por eso nos enteramos que estaban adelantando ese negocio, por eso nosotros contábamos con el patrocinio más ese recurso, pero al no poder contar con ellos preferimos decirle al grupo que femenino que no vamos a participar”.



Al mismo tiempo, afirmó que hubo demasiados requerimientos: “A nosotros nos mandaron una cantidad de requisitos de licenciamiento que ni al masculino se los solicitaron, no sé si es que no quieren que haya el campeonato, pero por todo lado son barreras, me llegó una carta de licenciamiento en caso de que clasifiquemos a la Libertadores, es un desorden completo. Enviamos la carta de no participación y ni siquiera nos han dado respuesta, eso ha venido así hace rato, con cambiar de presidente no se resuelve nada si siguen las mismas personas, el que llegó siguió con las mismas personas y no ha cambiado nada. Para mí la Gerencia más importante es la Deportiva, porque es la que programa los torneos, y está una persona encargada (Vladimir Cantor), no voy a juzgar si es buena o mala, pero lleva hace tres años encargada. Eso no tiene presentación”.



Cortuluá venía trabajando con una entrenadora de la Corporación para la Recreación Popular de Cali (CRP) y estaba en el trámite de la licencia PRO; asimismo, con jugadoras de Generaciones Palmiranas y de Tuluá, pero todo quedó suspendido. “No podemos ser irresponsables, por compromiso y por seriedad optamos por no salir, son muchas cosas”, acotó Óscar Martán Jr.



