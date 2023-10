Así visualiza Corina Clavijo la Libertadores Femenina para Colo Colo

La Libertadores Femenina dio su patada inicial y Colombia es el anfitrión en la edición número 15, siendo la segunda vez ocasión que el país recibe el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Un total de 16 clubes de todo el continente hacen parte de esta Libertadores Femenina 2023, donde el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá y el Pascual Guerrero de Cali son los escenarios encargados para que los equipos participantes puedan desarrollar su mejor versión y levantar el anhelado trofeo.



Así como hay gran cantidad de clubes participantes (entre ellos tres de Colombia como Santa Fe, América y Nacional), las futbolistas colombianas no se quedan atrás y varias se encuentran jugando en diferentes equipos internacionales que estarán disputando la Copa en el país.



Una de las jugadoras colombianas que hace presencia en la capital del país, es la experimentada defensora Ángela Corina Clavijo, quien se encuentra en Colo Colo, el actual campeón del fútbol chileno, equipo que muy seguramente dará de qué hablar en este torneo por la gran calidad de jugadoras que tiene en su plantilla.



Corina Clavijo dialogó con FUTBOLRED sobre la importancia de volver a Colombia para disputar la Libertadores Femenina con Colo Colo, dejando en claro los objetivos que su equipo se ha planteado y de la mentalidad ganadora que tienen para poder hacer historia en el certamen internacional.



Expectativas de volver a Colombia y objetivo con Colo Colo



“Me siento muy feliz de estar en mi tierra Colombia y aún más feliz con el más grande de Chile como Colo Colo. Sé que tenemos buen plantel y vamos a ir partido a partido porque para ser campeones hay que jugar con todos. Lo tenemos en la cabeza, no hay cosas imposibles y tenemos muy claro que queremos la Copa”.



La importancia de que Colombia albergue la Libertadores Femenina



“Creo que la visibilidad que ha tenido últimamente el fútbol femenino en Colombia y los grandes torneos que hemos realizado a nivel internacional en mundiales, ha abierto este camino para que los directivos y las personas que están detrás verdaderamente le den la oportunidad de ser sedes de estos campeonatos porque hay talento, hay estructuras y simplemente es cuestión de apoyo”.



Recuerdos con la Selección Colombia femenina



“Iba entrando a la sede (de la FCF) y se vienen esos recuerdos porque tuve la oportunidad de disputar muchos campeonatos internacionales representando a mí país y obteniendo títulos. Eso abrió caminos para lo que hoy en día es la Selección Colombia femenina”.





El aporte de su experiencia en Colo Colo



“A esta Libertadores llego con muchísima madurez como persona, como profesional y es una Copa donde el fútbol me vuelve a dar una oportunidad de jugarla. Ya había disputado anteriormente con Deportivo Cali y hoy en día en Colo Colo, con un plantel excelente, en mi país, estando físicamente y mentalmente bien, siento que va a ser un torneo muy bonito para nosotras”.



Las virtudes de Colo Colo para soñar con la Libertadores Femenina



“Colo Colo tiene una virtud muy grande que es la unión, el compañerismo y aparte de eso es un equipo que trabaja en cualquier condición, que no se queja de nada. Tenemos muy presente que queremos seguir marcando historia porque ya tenemos una Libertadores, pero en Chile hay una gran generación de futbolistas jóvenes y algunas que han tenido un recorrido importante en el fútbol chileno, participando en mundiales, Juegos Olímpicos y que hoy en día, esa fusión hace grande a este equipo”.



Por ahora, Colo Colo sigue preparando lo que será su inicio de fase de grupos de la Libertadores Femenina y hay que recordar que las campeonas chilenas están ubicadas en la zona B junto a Corinthians de Brasil, Libertad Limpeño de Paraguay y Always Ready de Bolivia.



ANDRÉS ROCHA FLÓREZ

REDACCIÓN FUTBOLRED

@andresrochaf