¿Cómo y cuándo se jugarán las semifinales de Libertadores Femenina?

Deportivo Cali y América se instalaron en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2022 después de superar a Ferroviaria y Universidad de Chile, respectivamente. Las colombianas ilusionan ahora al país, con la posibilidad de una final histórica en el torneo continental. Las llaves de semifinal serán a mitad de semana, mientras que la disputa por el título será el viernes 28 de octubre.

El equipo azucarero superó el sábado, con sufrimiento, al brasileño Ferroviaria, por 2-1. Agónico gol de Elexa Bahr, cuando se consumían los últimos minutos de partido, evitando la definición en los penaltis. Ahora, su rival será Boca Juniors, que viene de dejar en el camino a Corinthians, por el mismo marcador.



Este domingo el turno fue para América de Cali, que se midió a Universidad de Chile por el tiquete a 'semis'. Después de firmar un 1-1, todo se definió desde los once pasos. Las colombianas empezaron pateando y se impusieron por 4-2. Las encargadas de sellar la clasificación en la tanda de penaltis fueron Catalina Usme, Daniela Castellanos, Ingrid Vidal y Carolina Pineda. Su rival será Palmeiras, que superó 2-1 a Santiago Morning.



Así serán las semifinales de la Conmebol Libertadores Femenina 2022



Martes, 25 de octubre

5:00 pm | Deportivo Cali vs Boca Juniors



Miércoles, 26 de octubre

5:00 pm | Palmeiras vs América de Cali