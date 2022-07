Vanessa Córdoba y la Copa América: ‘Nos llevaremos varias sorpresas’

Este viernes comienza la Copa América Femenina 2022, la cual se disputará en Colombia y la tricolor espera conseguir los objetivos planteados como lo será llegar a la final para asegurar clasificación al mundial del 2023 y los J.J.O.O. de París 2024. Una de las ausentes en el grupo de convocadas es la guardameta Vanessa Córdoba, quien habló en exclusiva con FUTBOLRED, sobre su no convocatoria, las sensaciones del torneo y su aprendizaje en el fútbol de México.

Bienvenida Vanessa ¿Cómo ve esta Copa América que se juega en casa?

V.C: Es un gran escenario primero para mostrar que el fútbol femenino es atractivo, que la gente si le interesa, como selección es una gran oportunidad para ratificar un proceso que se lleva hace un tiempo, eso la ha decidido mantener el profe Abadía y va a estar muy competitivo, nos vamos a llevar más de una sorpresa.



¿Cómo ve a las compañeras y en general la Selección Colombia?

V.C: Bien, la mayoría vienen con ritmo, menos mal empató justo con el final de la liga colombiana, entonces la mayoría si viene con ese ritmo que anteriormente no se daba, solamente con las que iban al exterior, pero se ven bien. Si ha llamado mucho la atención algunas ausencias, como las que están o estaban en España, como Natalia e Isabella, pero al final los partidos amistosos son un termómetro muy real, ya lo tendremos que ver cuando inicie.



¿En qué nivel considera que llegan las demás selecciones?

V.C: Mira que el fútbol femenino es muy particular en cuanto en cada edición de la Copa América, ya que es completamente diferente, lo mismo pasa en los olímpicos o el mismo mundial. Cuando hay tanto tiempo de por medio, entonces como dije al comienzo, creo que nos llevaremos una gran sorpresa, pero el que diga que Conmebol es fácil como lo dijo Mbappé, creo que se equivoca bastante.



Hizo parte de la Copa anterior ¿Aún hay nostalgia por no estar en esta y porque cree que no sucedió?

V.C: Uno siempre se prepara para ser parte de la selección, sin embargo cuando hicimos las denuncias, lo hicimos pensando en que esto podía pasar. Afortunadamente para mí el fútbol no es mi vida entera, al contrario siento que mi vida sin fútbol es muy emocionante; claro que duele un poco el no poder estar ahí, porque uno se prepara para estar en su mejor nivel.



Pero hay que entender y de las primeras cosas que hay que entender como deportista de alto rendimiento, sobre todo en deportes como el nuestro, donde no te miden como tal por tus resultado sino que es un poco más abstracta en el análisis que te hacen para convocarte. Dolerá un poquito, dará algo de nostalgia estar de afuera, pero uno una vez pisa la selección, no vuelve a salir de ella.



Tuvo un gran paso en México ¿Qué aprendió Vanessa en este paso por el fútbol azteca?

V.C: Aprendí un montón de cosas, eso me comí goles, acerté, hicimos historia, me lesioné al final, fue muy lindo y sabes, que las cosas más valiosas que me llevo es entender que estamos en el mismo barco, no importa en que parte del mundo estés, todas estamos remando hacia el mismo lado, fue muy bonito como el público me recibió, de otros equipos, la afición fue muy amable, me encantaría transmitir eso aquí, pero me llevo el amor por el fútbol femenino y esa proyección que nos falta tanto aquí.



Tiene un padre que también fue arquero y de los mejores ¿Es muy crítico y que consejos le brinda?

V.C: Es bastante crítico, sufre mucho mis partidos, los tiene que ver solos ni siquiera con mi mamá, se molesta a cada rato, pero el principal consejo y el que más me recuerda es que lo disfrute, no he podido llegar al nivel de madurez en el arco, para poder disfrutarlo, lo sufro mucho y él anhela que lo comience a disfrutar.



¿Cómo ve el crecimiento del fútbol femenino en Colombia en el último año?

V.C: En cuanto a nivel gigante y más que todo es debido al cambio de mentalidad que se ha generado en las jugadoras, porque en continuidad no lo podemos dar a eso aunque esta liga si fue más larga. Más allá de todo esto, es que las jugadoras han aprendido a mantenerse el profesionalismo.



¿Qué se debe hacer para que siga mejorando?

V.C: Tener un proyecto de liga, no sé cuál es el proyecto, no se Dimayor a donde quiera apuntar, porque hoy pregunto ¿Cuándo se va a iniciar la segunda liga este año? Dijeron que se iba haber pero no una fecha concreta. Cuando organicemos eso el resto se irá dando solo.



¿Quién es su referente en el fútbol femenino y por qué?

V.C: Megan Rapinoe, porque es más que solamente futbolista y lo tiene clarísimo.



¿Cómo ve al Deportivo Cali para lo que viene?

V.C: Bastante competitivo, aquí pierdes un balón y sientes la pulla de todas para estar cada día mejor, es un equipo competitivo, físicamente marcó mucho la diferencia en la liga, no será la excepción en esta y en la Copa Libertadores, nos dará es plus, que muchas veces a los equipos de Colombia les ha faltado.



Para finalizar, Oscar Córdoba levantó la Libertadores, su hija sueña con hacer lo mismo?

V.C: Más que seguir esos pasos, es poder darle otra Copa al fútbol femenino. Si me pongo a comparar con mi papá, ¡no imagínate! Además son contextos distintos, pero si sueño ahora con poder levantar la Libertadores y una vez más decir ‘vengan que si vale la pena invertir en nosotras’.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15