Convocatoria sin figuras de Liga es posible: microciclo de Colombia

La Selección Colombia Femenina ya tiene lista su convocatoria, la última antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a partir del próximo mes.

El técnico Nelson Abadía ha llamado a 23 jugadoras, entre quienes no están las involucradas en las semifinales de la Liga local, que se decidirán con los cruces América de Cali vs Deportivo Pereira y Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe.

Las figuras del fútbol internacional, como Linda Caicedo, tampoco estarán en esta última fase de preparación, que busca alternativas para la Copa Mundo.

Estas son las convocadas:

📝 Convocatoria Selección Colombia Femenina de Mayores.



Ellas son las elegidas por Nelson Abadía para el ciclo de trabajo que se llevará a cabo en Bogotá, con miras a la Copa Mundial de la FIFA.



🔗 https://t.co/OI6PSdTbxw#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/EYIYvVso2C — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 6, 2023

"La concentración de la “amarilla” femenina, se estará desarrollando desde el 7 de junio en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá", informó la FCF.