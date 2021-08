¡Prográmese! Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2021

Dimayor oficializó la programación de las semifinales de Liga Femenina. 2021.

Así serán los partidos:



PARTIDOS DE IDA



1 de septiembre



La Equidad vs Deportivo Cali

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



PARTIDOS DE VUELTA



4 de septiembre



Deportivo Cali vs La Equidad

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co