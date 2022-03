¿Con pinta de campeón? Goleada 7-0 de Colombia en Sudamericano Sub 17

No era un simulacro, no un entrenamiento, nada de eso. La Selección Colombia femenina se estrenó en el Sudamericano Sub 17 con una goleada 7-0 contra una discreta Perú y habló fuerte desde el pitazo en este torneo, que entrega tres cupos al Mundial de la categoría.

En el primer cuarto de hora era Colombia la que tenía la pelota y la iniciativa, aunque faltaba claridad en la última puntada, en la que Karla Torres, sobre los 14 minutos, tuvo la opción más clara.



Pero cuando vinieron los goles fue con todo: a los 18 aprovecharon las colombianas un error en la salida del rival y ahí, frente al arco, estaba la goleadora Linda Caicedo para castigar por primera vez.



Dos minutos después saldría la misma vallecaucana en la foto al atacar por derecha en la recuperación y enfilar hasta la portería y meter un derechazo inatajable para el 2-0 parcial. Una sola jugadora resolvió, en dos minutos, cualquier lío en el debut en el Sudamericano Sub 17.



Después Colombia volcó su ataque, con Gabriela Rodríguez, que por poco pone el tercero tanto, mandando la pelota apenas a un lado de la mano derecha de la arquera peruana. La volante del América tuvo una opción más al minuto 26, remate de media distancia y la pelota se estrelló en el travesaño.



La jugadora del América de Cali empezó a mostrarse como la más activa en ataque, rematando en múltiples ocasiones al arco de Gabriela Pacheco, que de a poco, se volvía fundamental para evitar una goleada. El ritmo bajó por parte de la tricolor, que reguló un poco ante el clima. Sobre el minuto 43, tuvo un mano a mano claro con Pacheco, eludiéndola, la esférica quedó larga y no alcanzó a poner el triplete.



Linda Caicedo sirvió de asistente, tras la pérdida de Caballero en la mitad de la cancha. Habilitó de gran forma a Yésica Muñoz, mandando la pelota por encima de la golera Pacheco. El premio para Gabriela Rodríguez llego en el inicio del segundo tiempo, tomó la esférica en la mitad de la cancha, eludiendo a tres defensoras peruanas, para concretar el cuarto gol.



El gran esfuerzo de la tricolor empezó a bajar, ante el desgaste físico realizado y por la alta temperatura, lo cual quedó en evidencia, con Perú con sus líneas retrasadas, pero con la intención tricolor de buscar el arco con paciencia y posesión.



Orianna Quintero ingresó para el minuto 66, fue en el 75, aprovechando un error de la capitana Jiménez, definiendo para marcar el quinto gol, en soledad. No pasó mucho para que Yésica Muñoz recibiera un pase de Agudelo, remate cruzado en el área para anotar el sexto tanto.



Perú no respondió, limitándose a tocar la pelota. Muñoz pondría el séptimo al 86, poniendo el triplete, en una gran pared con Agudelo. Hasta una octava anotación pudo tener la goleadora en un equipo que, aún ganando, corrió hasta el minuto 90+5.