EN VIVO: Ecuador vs. Colombia, amistoso femenino que entrega una copa

La Selección Colombia que dirige Nelson Abadía disputa este sábado su primero de dos amistosos frente a su similar de Ecuador (el próximo será el martes). La tricolor que se había enfrentado en enero a la multicampeona del mundo, Estados Unidos, va tras el trofeo que entrega el Reto Andino en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

¡Terminó el partido en el estadio Casa Blanca!



Min 90. Se jugarán cinco minutos más.



Min 83. ¡Se salvó Ecuador! Acción de gol con Tatiana Castañeda, de cabeza, y Catalina Usme. La pelota se estrelló en el palo.



Min 82. Colombia sigue presionando y se instala por completo en predios de Ecuador.



Min 78. Amarilla para Daniela Montoya y falta de peligro, muy cerca al área.



Min 70. Cambio en la Selección Colombia, se retiró Gisela Robledo. En su lugar ingresó Ingrid Guerra.



Min 69. ¡Otra polémica acción! Posible penal a favor de Colombia, tras una falta sobre Daniela Montoya. La jueza central no dio nada.



Min 55. Colombia presiona y Catalina Usme sacó un zapatazo, después de una triangulación perfecta. La sacó la arquera ecuatoriana.



Min 51. ¡Se salvó Ecuador! Jugada preparada: tiro de esquina ejecutado por Diana Ospina, que jugó en corto con Usme y habilitación para Angie Castañeda, quien buscó el arco.



Ya se juegan los segundos 45 minutos en Ecuador.



¡Finalizó el primer tiempo en el estadio Casa Blanca! Ecuador 0-1 Colombia.



Min 41. ¡Salvó Sandra Sepúlveda! Tiro libre que pasó por encima de la barrera. Resolvió bien la portera antioqueña.



Min 37. Colombia no baja la intensidad y sigue ejerciendo presión alta. ¡Quieren más!



Min 30. Otra vez se acercó Colombia, esta vez con Gisela Robledo. Acción que invalida la asistente 1 por fuera de lugar.



Min 28. ¡Se salvó Ecuador! Acción polémica por posible falta en el área a favor de Colombia. ¡La jueza no sanciona penalti!



Min 25. ¡Se aproximó Colombia! Tiro libre de Usme, que aguanta bien la portera Andrea Morán, cuando Gisela Robledo buscaba empalmar al fondo.



Min 20. Las locales tratan de emparejar las condiciones, después de perder la pelota.



Min 15. ¡Goooool de Colombia! Gol de Catalina Usme, que aprovecha un rebote de la arquera. Gracias a la presión alta, las colombianas aprovechan y se van en ventaja. (0-1).



Min 12. Colombia se tomó confianza y empezó a atacar en campo rival.



Min 8. Ecuador le apuesta a los pelotazos para acechar predios de Sepúlveda. Colombia no ha conseguido hacerse a la pelota.



Min 5. Las locales son las que imponen condiciones. Segunda pelota en el área que pierden las colombianas.



¡Suena el silbato de Marcelly Zambrano y rueda la pelota en el estadio Casa Blanca!



-Actos de protocolo. ¡Se entona el himno de Colombia!



-Salten al campo de juego los equipos. Las colombianas jugarán con el segundo uniforme (azul).



La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó en sus redes el trofeo que se llevará a casa el ganador del amistoso femenino, por fecha FIFA, organizado entre Ecuador y Colombia. Los duelos están pactados para este sábado y el próximo martes.

¡Todo listo en el estadio Rodrigo Paz Delgado!



🇪🇨🆚🇨🇴



✅ La @FEFecuador otorgará un trofeo al ganador del Reto Andino ⚽️🙌 gracias a @PilsenerEcuador #VamosTri 💪 pic.twitter.com/iN0BYeYs0x — La Tri (@LaTri) April 10, 2021

