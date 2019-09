'Dije que no me iba del América sin jugar una final' : Catalina Usme

Da gusto escucharla. Cada vez que habla lo hace para ratificar que es la líder natural del América de Cali femenino, quien porta la cintilla de capitana y que cuando aparece un tiro libre a favor es garantía de gol para el cuadro escarlata.



En la final de 180 minutos que jugarán desde este martes (7:45 p. m.) en el Pascual Guerrero frente al Medellín, nadie más autorizado que ella para llevar la vocería de su equipo y del rival, al conoce perfectamente al haber formado parte de Formas Íntimas, club filial del 'Poderoso' para la presente temporada.

La creativa paisa considera que su equipo compensa la falta de experiencia de muchas con trabajo y unión grupal, conscientes que al frente tendrán un rival que es la base de la Selección Colombia.



Catalina señaló que "la expectativa de nosotras es ganar, no tenemos nada más en la cabeza y vamos a salir a eso".



Sobre la aparente desventaja con la que llegan a la final por contar con un promedio de edad menor al de las antioqueñas, sostiene que "este equipo tiene una energía especial. Aunque siempre iniciamos las llaves de visitantes y ahora somos locales, la mentalidad es ganadora, con jugadoras que tienen muy claro su objetivo".





Confiesa que es un partido especial para ella, en el que enfrentará a grandes amigas como la arquera Sandra Sepúlveda: "Presión siempre va a haber y para mí es una gran motivación jugar ante el Medellín. Sandra es mi gran amiga desde hace muchos años, pero ahora cada una defiende a un equipo distinto y si tengo la oportunidad le voy a hacer gol".



Usme reflexionó para referirse al cambio de mentalidad que se ha tenido en el país respecto al fútbol femenino. "El machismo ha cambiado, antes nos trataban de machorras, pero puede ser mucho mejor, pero estamos en el camino y esto va a crecer mucho más".



Sobre Linda Caicedo, la juvenil goleadora del elenco vallecaucano, afirmó que "es una niña que siempre escucha, siempre está en un estado de tranquilidad impresionante, que está más aterrizada que muchas y no parece una niña de 14 años, siempre tienes palabras lindas para todas, a pesar de lo buena jugadora que es".

Ella, que también ha dirigido y es la mano derecha de su hermano Andrés en la cancha, sostiene sobre sus compañeras: "Siempre trato de transmitirles que crean en lo que tienen y lo han recibido muy bien, eso es lo que nos ha hecho muy fuertes, no soy creyente en que a través de los regaños se construyan las cosas".



De igual forma hizo una invitación a los aficionados para este martes: "Va a ser una final maravillosa y así lo soñé, espero que los hinchas vayan en una muy buena cantidad y la disfruten. Todos nos preparamos para ganar la final, hay que trabajar bien y eso va a garantizar el resultado".



También aprovechó para dictar sentencia. "Siempre dije que no iba de América sin jugar una final y es parte del deber cumplido, ha sido un camino lleno de complicaciones, pero hoy podemos decir que es un proyecto de corazón y me alegra más que sea de jugadoras criollas, esta final es el futuro del fútbol femenino colombiano, por lo que representan ambos equipos".

La hinchada de @AmericadeCali le demuestra al equipo femenino que la institución es sola una y así las alentaron en el hotel de concentración. 👹👏🏽 pic.twitter.com/DBMsvG6R1m — 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐙𝐮ñ𝐢𝐠𝐚  (@SaraZuiga) September 24, 2019



Finalmente, reconoció que por encima de sus ambiciones personales está el colectivo: "Una anécdota que tengo este año es que hice mi ritual de preparación mental, cuando iba a viajar a los Panamericanos le dije a mi mamá que no quería ser goleadora sino campeona, fui goleadora de la Copa América y quedamos eliminadas de todo. Hoy en América juego dónde me pongan, así sea de arquera, porque lo importante es el título y el objetivo general. El crecimiento de todas estas niñas es impresionante, estoy feliz con esa labor que me tocó asumir".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces