Diciendo y haciendo: jugadora se cita con Alcalde por la Liga Femenina

Aprovechando la coyuntura por la Liga Femenina, que sigue a la deriva y sin conocer su suerte para el segundo semestre, y el "boom" con la Copa América Femenina que se cumple en el país, la futbolista Carolina Pineda aprovechó sus redes para comprometer a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, en lo que respecta al fútbol femenino en la ciudad.



La referente del América lo convocó a una mesa de trabajo con jugadoras locales, no solo por el tema Liga II-2022 sino también para abordar otros temas relacionados con fútbol y mujer. ¿Qué le respondió el mandatario?

Pineda aprovechó el mensaje que publicó el Alcalde en sus redes, en el que hizo referencia a la Liga Femenina: "El Fútbol femenino lo es todo, tener un torneo para el segundo semestre no es un premio, es una obligación", dijo Ospina. La jugadora reaccionó diciendo: "Alcalde, lo invito a una mesa de trabajo con diferentes jugadoras de la ciudad donde no solo sea la liga profesional femenina sino todo el proceso que conlleva el desarrollo de este deporte en la mujer".



Pues bien, Carolina tuvo su respuesta y según Jorge Iván Ospina está "de acuerdo" con generar este espacio y trabajar en conjunto por el fútbol femenino. Habrá que esperar en qué momento se reunirán. Lo cierto es que el Alcalde ya quedó comprometido y no solo con la jugadora de las 'Diablas Rojas'.



Cabe recordar que América y Deportivo Cali, los dos representantes de Colombia para la próxima Copa Libertadores, están listos para sacar equipo y competir en la liga del segundo semestre. Habría al menos seis equipos más interesados. Ellas siguen a la esperar de la confirmación de un torneo que se dispute entre agosto y octubre, previo al torneo continental que será del 13 al 28 de octubre.