¿Machista? DT de Tolima femenino en ojo del huracán por declaraciones

La Liga Femenina 2023 inició a inicios del mes de febrero y tras cinco fechas jugadas en el todos contra todos, la competencia sigue su curso, donde ya hay equipos protagonistas como Pereira, Cali, América y Santa Fe como los más destacados en esas primeras jornadas.





Pese a que esta edición de Liga Femenina será tan solo de cuatro meses de competencia, al final 17 equipos fueron incluidos para este torneo y que tuvo el regreso de varios equipos que estuvieron en años pasados, siendo el Deportes Tolima, uno de los que retomaron su equipo femenino para 2023.



De hecho, Tolima ha estado en boca de todos los seguidores del fútbol femenino en las últimas semanas, debido a la salida provisional del técnico John Agudelo, quien tuvo que apartarse del cargo por no tener licencia para dirigir.



En ese caso, las directivas del equipo ‘Pijao’ decidieron poner a cargo de la dirección técnica del equipo femenino a Carlos Castro mientras Agudelo hace su respectiva licenciatura para volver a dirigir y ha estado de manera interina.



Sin embargo, en su primera conferencia de prensa como entrenador del equipo del Deportes Tolima femenino, tras el partido que perdió con La Equidad 4-0 de local, el entrenador encargado Carlos Castro no midió sus palabras y criticó a todas las jugadoras del equipo tras el mal nivel que ofrecieron en aquel juego.



De inmediato, las críticas de los aficionados del fútbol femenino se hicieron sentir y no vieron con buenos ojos el actuar de Carlos Castro, quien se sinceró al decir que es nuevo en esta categoría y no ha sabido cómo llevar a las futbolistas.



"Todo esto es nuevo para mí y el profe Carlos Paniagua empezó a empaparme. Yo con ellas soy más frentero y sincero, de pronto me paso, pero quiero dejar algo claro: si ellas no mejoran su actitud, no van a competir”, fueron una de las fuertes palabras de Carlos Castro en conferencia de prensa.



Castro continuó y sus declaraciones fueron más a fondo, al punto de comparar el fútbol masculino con mujeres, reconociendo que el trato



"Uno trabajando con hombres llega al camerino a hacer otra cosa, pero acá me tocó de madre Teresa de Calcuta a decirles qué habíamos planificado… El tema con ellas es complicado. Yo en la cancha me mataba por ese compañero y ese compañero se mataba por mí porque necesitábamos ganarnos nuestro sueldo, pero las mujeres no. Si una no se habla con la otra, no le pasa el balón", dijo Carlos Castro.



Un poco desatinado las declaraciones del Dt de @cdtolima

Femenino hace quedar mal a sus jugadoras. Y con esos profes... En fin. pic.twitter.com/YVcVaANYLK — Paola Rivadeneira 🐝 (@bubulina06) March 8, 2023



La actualidad del Deportes Tolima no es la mejor deportivamente tras apenas sumar dos puntos en la tabla de posiciones y aún no logran ganar su primera victoria. Su próximo rival será Llaneros en la sexta jornada de la Liga Femenina, juego que se disputará el viernes 10 de marzo.