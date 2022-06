Cali ganó el primer juego de la final: derrotó 2-1 al América

Deportivo Cali venció 2-1 al América de Cali en el primer juego de la gran final de la Liga Femenina 2022, en el estadio de las verdiblancas en Palmaseca. Las locales desde muy temprano empezaron a manejar el juego y el marcador con un gol a los dos minutos y aunque por momentos la visita las puso en aprietos, al final se llevaron el triunfo de los primeros 90 minutos de la final.

En partido comenzó con mucha presión y dinamismo por parte del Cali, que logró marcar la ventaja muy rápido a los dos minutos de juego tras un cobro de costado, en una serie de rebotes América no pudo evacuar el esférico del área y le quedó a Tatiana Ariza, que solo tuvo que empujarla para concretar el 1 a 0 a favor de las caleñas.



Las azucareras siguieron con la misma intensidad, obteniendo varias aproximaciones importantes en el arco de Natalia Giraldo, pero no lograron finalizarlas de buena forma; mientras que las escarlatas, no lograban avanzar en el mediocampo o sostener la pelota con sus volantes.



Luego de pasar los 15 minutos, las visitantes tuvieron la primera opción clara con un tiro libre desde aproximadamente 25 metros del arco, Catalina Usme se paró enfrente de la pelota, ejecutó y pasó rozando el palo horizontal de la guardameta Stefany Castaño. Posteriormente las locales generaron otras opciones, pero con poca claridad en los últimos metros.



Poco a poco las diablas rojas fueron saliendo de esa presión, defendiendo un poco más lejos de su propio arco y siendo más constantes en el ataque especialmente con Usme e Ingrid Vidal. En los minutos finales el compromiso fue bajando el ritmo con el que finalizó la etapa inicial.



Para el segundo tiempo las americanas tuvieron un buen impulso tratando de empatar el juego, pero al minuto 49, las verdiblancas cobraron un tiro libre lejos del arco con Jorelyn Carabalí, la defensora central cobró al área más pequeña, la golera rival pensó que su defensora rechazaba el balón y no tuvo la reacción para el 2 a 0 a favor de las verdes.



Tres minutos después, América tuvo un cobro de tiro de esquina con la capitana Catalina Usme, en el segundo palo Fabiana Yantén cabeceó con fortaleza y ante la mala salida de Castaño, logró descontar para el 2-1 parcial. Con el tanto las dirigidas por el técnico Andres Usme, fueron más propositivas en el ataque y a las caleñas les empezó a costar encontrar los espacios.



Minutos después el cuadro visitante fue reforzando la zona ofensiva con el ingreso de Gabriela Rodríguez y Mariana Zamorano por Wendy Bonilla e Ingrid Vidal. Posteriormente el técnico Jhon Alber Ortiz, respondió con un cambio de un corte más defensivo, ingresó María Morales por Tatiana Ariza, para recuperar la posesión de la pelota en el mediocampo.



Las azucareras poco a poco fueron recuperando el orden y la solidez defensiva, controlando mejor los ataques de las diablas rojas, además realizaron otro cambio, entró Laura Orozco por Juana Ortegón, en la posición del lateral derecho. En los minutos finales ambos equipos lo intentaron, pero terminó con un triunfo para el Cali 2-1.



El juego de vuelta de esta gran final de la Liga Femenina 2022, se desarrollará el próximo domingo a las 5:05 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15