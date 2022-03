Cali sumó su segundo triunfo contra Fortaleza en la Liga Femenina

Deportivo Cali derrotó 3-0 a Fortaleza por la fecha 4 de la Liga Femenina 2022, en el estadio de las ‘azucareras’ en Palmaseca. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz fueron contundentes y con anotaciones de Manuela González, Tatiana Ariza y Laura Sánchez, sellaron su segunda victoria del torneo

El partido inició con los dos equipos tratando de tomar el control de la pelota en una buena iniciativa de las visitantes, que duró hasta el minuto 6 cuando Jorelyn Carabalí jugó en largo con Manuela González, que sola frente a la guardameta Daniela Gamboa, le tiró el balón por encima para marcar el 1-0 parcial.



Las de Fortaleza trataron de reaccionar, pero no lograban mantener el control de la pelota y en la parte ofensiva no fueron tan efectivas, el Cali seguía teniendo mucha tranquilidad para mover el balón de un lado al otro, con el que al minuto 19 llegó el 2-0 luego de un centro de Carolina Arias, Paula Medina remató de cabeza y detuvo la arquera Gamboa, pero el rebote lo controló Tatiana Ariza que solamente tuvo que empujarla para ampliar la ventaja.



Cali siguió atacando, generando oportunidades para ampliar la ventaja, pero la defensa de ‘Forta’ logró rechazar de gran forma los remates de Ariza nuevamente y Laura Orozco, la primera con la potera deteniendo un tiró rastrero y luego Vennus Pineda desviando el balón al tiro de esquina, con el que minutos después terminaría la parte inicial.



Para el segundo tiempo el Cali ejerció un presión alta en los minutos iniciales, para evitar las salidas de Fortaleza, teniendo aproximaciones con remates de larga distancia. Alrededor del minuto 55 la visita fue saliendo de esa presión y defendía más cerca de la mitad del campo, con secuencias de ataque que no eran tan claras.



En el trascurso de la parte final, las verdiblancas volvieron a intentar las incursiones en ofensiva, pero ‘Forta’ tuvo una mejor solidez defensiva y aunque no generaban peligro en el ataque, al menos dejaron de sufrirlo en el primer cuarto de campo, pero



en la última del partido, Carabalí con pelota quieta realizó un centro frontal al área y Laura Sánchez de cabeza marcó el 3-0 final.



En la siguiente jornada el Deportivo Cali visitará al Independiente Medellín y Fortaleza recibirá a Independiente Santa Fe.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15