Boyacá Chicó sufre con Casanare: explosivo audio sobre incumplimiento

“Ellas y nosotros le cumplimos a los casanareños sin el apoyo necesario. Una decisión salomónica es entender que al fútbol femenino también se le debe cumplir”. Ese mensaje publicado en las cuentas de Instagram del Boyacá Chicó causó inquietud en las últimas horas y además de eso, de igual manera pasó con un audio que acompañó el posteo y en el que se escucha al presidente del club, Nicolás Pimentel, hablando de una suma de dinero con un interlocutor.



Esto básicamente tiene relación y hace alusión a un claro inconformismo de parte del club boyacense, ante unas promesas que incumplieron en la Gobernación de Casanare y que tuvieron que ver con un patrocinio para su equipo femenino profesional, que participó en la Liga de nuestro país que organiza la Dimayor.



¿Pero qué se escucha en el mencionado audio? “¿Entonces en qué quedamos?, lo de Indercas (Instituto de deportes de Casanare) ya quedan esos 120 millones. Más o menos usted cuándo cree que los podemos tener...”, pregunta Nicolás Pimentel y a la par, se va escuchando otra voz que sería del funcionario Fabián Peralta quien apunta: “Deme 25 días y tiene los procesos para publicarlos, antes no me atrevo porque los procesos de contratación en página son muy puntuales. Me toca subirlos, me toca sacarlos a través de contratación”.

Para hablar de ese polémico tema, FUTBOLRED contactó a Eduardo Pimentel, máximo accionista de Chicó, quien comenzó explicando que “un día antes del campeonato nos llamó Dimayor a preguntarnos sobre el sorteo. Inicialmente no íbamos a tener equipo; pero apareció una empresa ‘Fútbol Soccer’, para darles la operación y que se encarguen de todo. Finalmente dimos el sí. ‘Fútbol Soccer’ tenía todo arreglado con gobernador de Casanare. Yo nunca pedí contratos, solo con la empresa y pólizas que se dejaron. Dimos el aval, y pasando primer mes nos dimos cuenta que no se iba a cumplir con las cosas”.



El reconocido hombre de fútbol agregó que “eran 8 fechas, 4 de local y 4 de visitante. Allá cuadraron, pero la Gobernación no giró los dineros. No les cumplieron, entonces nos encargamos nosotros, a través de mis hijos. Nos sentamos en una mesa unas 8-9 personas (2-3 eran periodistas) y empezamos a hablar. Le dije al gobernador (Salomón Sanabria) que era muy simple, no hablé nada con usted, pero me tengo que llevar el equipo a Bogotá (o sus alrededores) o Tunja, porque me sale muy alto el costo en Yopal. Pero al final todo fue mamadera de gallo”.



Así las cosas queda abierta una nueva polémica, relacionada con el fútbol femenino, que por estos días tiene gran auge por la participación de la Selección Colombia en el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.