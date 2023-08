Solidaridad de Bonmatí y Wiegman con Hermoso: NO al abuso de poder

La UEFA premió los mejores futbolista de la temporada, pero el show se lo robaron las mujeres, que le hicieron frente al escándalo de Luis Rubiales y su beso a Jenni Hermoso.

El escándalo y la presión no deben ceder hasta lograr cambios significativos y por eso Aitana Bonmati, campeona mundial con España, y Sarina Wiegman, entrenadora campeona de la Euro con Inglaterra, alzaron su voz en plena gala de la UEFA.



"Quiero agradecer las palabras de Sarina porque no está en buen momento el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero se está hablando de otras cosas. Como sociedad no podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral. Desde Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Esperamos que esta sociedad mejore”, dijo la jugadora, en medio de los aplausos el auditorio.



¿Qué palabras fueron esas? La entrenadora neerlandesa dijo al recibir su premio: "Todos sabemos los problemas de la selección española y estoy realmente dolida como entrenadora y madre de dos hijas. El futbol femenino ha crecido mucho, pero todavía queda mucho camino por delante y en la sociedad. Quiero dedicar este premio a la selección española, el equipo que jugó un futbol increíble que todos disfrutamos. Este equipo merece celebrar, y merece ser escuchado", expresó Sabina.

Rubiales sigue en su cargo pero no escapa a la presión para que su comportamiento sea finalmente sancionado. En gala, en canchas, en donde sea necesario, habría que hacer causa común.