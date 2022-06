Los audios que revelan vetos en la Selección Colombia Femenina

La polémica está instaurada en la Selección Colombia Femenina, pues en las convocatorias de Nelson Abadía, previo a la Copa América 2022, hay jugadoras que son referentes y siguen ausentes de la lista.



Futbolistas como Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba, así como Yorely Rincón, no han sido llamadas por Abadía y se habla de un veto a las referentes, que han sido excluidas por hablar y denunciar irregularidades en la manera de gestionar a las selecciones femeninas.



¿Por qué se habla de veto en la Selección Colombia Femenina? Justamente este jueves se recordaron unos audios en los que Álvaro González Alzate habla sin tapujos de cómo algunas jugadoras, y hasta entrenadores, fueron marcadas por hablar y pedir mejores condiciones.



Desde 2016, cuando Daniela Montoya no fue llamada a Juegos Olímpicos por denunciar irregularidades y problemas logísticos, y acusar al entrenador Felipe Taborda de pedir dinero para convocar jugadoras, empezaron las prohibiciones en las convocatorias de mujeres que hablan para exigir ética y respeto en la Selección.



Este jueves, la periodista Carolina Castellanos, en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio, reveló audios de la época, que en 2019 habían sido exhibidos por parte de varias jugadoras con la asesoría de la Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales).



“Me parece que utilizó mal medio. No sé por qué se enojaron por lo de Daniela, si me debió haber buscado a mí o a Luis. ¿Y que consiguió?, engatillar a la dirigencia deportiva contra ella. Entonces si llegan y le dicen a Felipe Taborda: ‘usted no la puede arrimar a ese grupo, si la llega a arrimar, hasta luego usted. ¿Usted qué hace?, dígame usted qué hace, si quiere estar aquí. ¿Quién pierde? pierde la jugadora, porque el técnico va a cuidar su puesto y si llama a la jugadora, chao pescado”, decía en su momento el directivo de la FCF y presidente de la Difútbol.



En los audios se destaca el pensamiento de González Alzate sobre Nelson Abadía, quien en esa época fue acusado de ayudar a las jugadoras de armar sindicato.