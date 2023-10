Nacional no pudo con Palmeiras, pero avanzó a cuartos de Libertadores

Atlético Nacional y Palmeiras jugaron este miércoles para definir el líder del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina y dejaron un partidazo que fue ganado por el cuadro brasileño por 3-4.



El Verdao, actual campeón, le remontó a las colombianas y consiguieron la victoria en los minutos finales del juego disputado en el estadio de Techo.



Nacional comenzó ganando rápidamente con Sara Córdoba quien sobre el minuto 2 agarró la pelota de gran manera y puso el 1-0 parcial. Las colombianas dominaron por 15 minutos, pero no pudieron aumentar el marcador.

Esto hizo que Palmeiras subiera las líneas y en el 21’ encontraron el empate con Bia Zaneratto con un gran cobro de tiro libre que no pudo atajar Valery Restrepo.



En los minutos finales, Yoreli Rincón casi pone el segundo para el local, pero el balón apenas pasó por arriba del arco.



Ya en la segunda parte, el partido fue de ida y vuelta y de gol en gol. Al 54’ Zaneratto colocó el 1-2 para Palmeiras en un gran remate que no pudo controlar la arquera Restrepo, pero unos minutos después, Marcela Restrepo puso el 2-2 tras una increíble acción de la futbolista.



Sobre el 65’, Nacional puso el 3-2 con Joselyn Espinales quien anotó un golazo de media distancia para poner a festejar a la hinchada verdolaga en Techo.



No obstante, Palmeiras buscó el empate y lo encontró en el 78’ con Lorena Benítez que aprovechó un rebote en el área de Nacional y la mandó a guardar para decretar el 3-3 parcial.



Finalmente, en el 86, Flávia da Mota, ganó otro rebote en área de Nacional y marcó el cuarto para las brasileñas que mantuvieron el resultado y se quedaron con el partido.



Con este triunfo, Palmeiras terminó la fase de grupos con nueve puntos seguido de Nacional con seis unidades. En cuartos, esperan por los clasificados del Grupo B que pueden ser Santa Fe, Olimpia y Universidad de Chile.