Atlético Nacional no pudo con el colero Bucaramanga y se complicó solo

Atlético Nacional empató sin goles contra Bucaramanga, por la décima fecha en la Liga Femenina 2022. Las verdolagas intentaron, pero no fueron contundentes y apenas pudieron sumar un punto frente a las coleras del campeonato.



Bajo un fuerte calor en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, Atlético Nacional salió a buscar un triunfo que les permita escalar posiciones en la tabla de la Liga femenina 2022. A los 3 minutos de juego, Lorena Bedoya probó de media distancia, pero la pelota se fue desviada. Al 10, un centro al área local, derivó en el remate de cabeza de María Peraza y la pelota pasó cerca de la portería leoparda.



El juego era intenso, con dominio repartido en ambos equipos. Sobre el minuto 15, Ana Fisgativa probó de media distancia, y la pelota pasó muy cerca del pórtico santandereano. Hasta el minuto 21, Bucaramanga no se había aproximado con peligro en el arco verdolaga, pero la arquera Micheel Rengifo estaba atenta para evitar la caída de su meta.



El calor en la capital santandereana derivó que al minuto 23 se hiciera una pausa para hidratación. Tres minutos después, Fisgativa remató al arco, pero la pelota pasó muy cerca del ángulo izquierdo. Las verdolagas seguían insistiendo sobre el arco local, esta vez al minuto 28 a través de María Fernanda Agudelo con un remate de media distancia.



Al 32, Kelly Quiceno de tiro libre, mandó la pelota por encima de la portería local. Era un monólogo de Nacional, pero nuevamente faltaba puntería a la hora de finalizar las jugadas. El primer tiempo terminó con un buen volumen de juego por parte de las visitantes.



En la etapa complementaria, Bucaramanga comenzó a atacar y al minuto 2, Micheel Rengifo se exigió para evitar la apertura del marcador. Sobre el minuto 8, Nacional había marcado gol a través de María Fernanda Agudelo, pero este fue anulado por fuera de lugar. Al 12, Daniela Tamayo tuvo el gol, pero mandó la pelota desviada del arco local.



Sobre el minuto 43, fue expulsada Estefanía González en Atlético Nacional, por una entrada fuerte. Los últimos minutos fueron muy friccionados, fruto del desespero de las antioqueñas por buscar un triunfo que no se les dio.



Al final, las verdolagas no lograron derrotar a las coleras del campeonato y con 11 puntos, se estancaron en el décimo lugar de la tabla. En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga tendrá fecha libre, mientras que Atlético Nacional recibe a Orsomarso en el Atanasio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8