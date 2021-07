'Siempre va a ser positiva la sensación de marcar': Alejandra Peraza

A pesar del resultado contra América de Cali, Atlético Nacional ha tenido un buen arranque en el grupo B de la Liga femenina 2021. Las verdolagas mostraron un buen juego, pero les faltó ser más eficaces para conseguir un mejor marcador contra sus verdugos de las dos temporadas anteriores.

Entre las cosas positivas, se destaca el debut goleador de Alejandra Peraza. La venezolana le bastaron pocos segundos para marcar su primera anotación en el conjunto antioqueño. Peraza se unió a su compatriota Nubiluz Rangel, la brasileña Thamirys Lima y la uruguaya Mariana Pion, como las jugadoras extranjeras que han convertido gol en la historia de Nacional femenino. Al final del partido, la ex Millonarios valoró haber marcado diferencia en el juego y es optimista para los partidos que siguen en el grupo.



“Siempre va a ser positiva la sensación de marcar, esa es la función de las que estamos afuera en entrar y aportarle al equipo. Lastimosamente no nos alcanzó para empatar, pero seguiremos trabajando para conseguir los resultados”, detalló Peraza.



Sobre el resultado contra las escarlatas, Alejandra indicó que “la falla fue nuestra, el rival nunca se echó para atrás. Con el 1-0 ellas siguieron proponiendo. Es importante corregir los descuidos que tuvimos a lo largo del partido, no podemos perder la concentración y ajustarnos a lo que dice el técnico y ponerlo en práctica en la cancha”.



Finalmente, la jugadora está motivada para el juego del próximo domingo contra las líderes del grupo, el Deportivo Cali en el Atanasio. “Hay que concentrarnos en el juego. Deportivo Cali es un gran equipo y durante estos días, debemos estar con la disposición de entrar, mejorar y afrontar ese partido de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8