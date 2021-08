Nacional, a no perderle pisada a las líderes: visita al Bucaramanga

Atlético Nacional visita este domingo desde las 11 de la mañana, al Atlético Bucaramanga por la quinta fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las verdolagas necesitan volver al triunfo para no perderle pisada a las líderes y de paso, ir recuperando los puntos que perdieron en el Atanasio. las ‘auriverdes’ se juegan su última oportunidad para seguir con opciones en el grupo.

Luego de la derrota contra América de Cali y el empate frente al Deportivo Cali, Atlético Nacional salió del Atanasio y en la capital santandereana buscará un triunfo que les de fuerzas para recuperarse en la tabla de posiciones, las verdolagas tuvieron una semana larga de preparación y confían en haber corregido los errores defensivos y de definición.



“Esta semana hemos trabajado muy fuerte, corrigiendo los errores como en la posesión de la pelota, en la finalización. Para este partido modificamos un poco el módulo, afianzando distintos movimientos y tomando las precauciones necesarias para enfrentar a Bucaramanga, en un horario difícil, pero con la convicción de conseguir tres puntos que nos pondrían nuevamente en la pelea por los primeros lugares”, expresó el técnico Bedoya.



Además, “con el nuevo modelo de juego, seguramente entrarán nuevas jugadoras, hemos detallado jugadora por jugadora, línea a línea, no nos podemos confiar del rival, cada partido es una final, todos los equipos se preparan de manera especial para enfrentar a Nacional. Nosotros tenemos eso muy claro, fortaleciéndonos muy bien en materia física y mental, tenemos que afrontar este partido con la necesidad y el compromiso que se tiene”.



En cuanto al trabajo ofensivo, el técnico Bedoya comentó que “se afianzó mucho el trabajo en la parte ofensiva, en defensa hemos estado mucho más sólidos, aprendiendo de los errores. Hay que tener la tranquilidad para definir, lo difícil es llegar al último tercio y muchas veces por ansiedad nos ha costado marcar. Ojalá podamos hacer las cosas con tranquilidad, sin exceso de confianza y con la convicción de que podamos definir las jugadas que creemos”.



Por su parte, la jugadora Kendri Rentería remarcó que "El equipo me ha generado mucha confianza, me he sentido muy bien, ojalá pueda aportarle mucho y mejorar en cada partido y cada entrenamiento, estamos muy fuertes mentalmente y con mucha confianza”.



Datos entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional



Por Liga se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la fase de grupos de la edición 2020, donde las verdolagas ganaron tanto de visitante como de local. En Guarne, las verdolagas ganaron 3-0, mientras que en el estadio Alfonso López, se impusieron por 0-5.



Alineación probable



Atlético Nacional: Yenith Bailey; Ana Fisgativa, Kelly Quiceno, Alejandra Peraza, Lizeth Ocampo; Mariana Muñoz, Lorena Bedoya, Lady Andrade; Yisela Cuesta, María Fernanda Agudelo, Manuela González.

D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alfonso López.

Árbitro: Paula Andrea Pomares (Bolívar).

TV: WIN Sports | WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8