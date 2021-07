‘Iniciar ganando en un torneo corto es muy importante‘: Diego Bedoya

Atlético Nacional comenzó con pie derecho su camino en la Liga femenina 2021. Las verdolagas superaron en tiempo de descuento a Real Santander 2-1 en el Atanasio. Al final del partido, el técnico Diego Bedoya y la autora del gol del triunfo Mariana Muñoz hablaron sobre este encuentro y lo que viene en el clásico contra Independiente Medellín- Formas Íntimas.

“El primer tiempo fue lento, no fuimos muy claros, estuvimos muy planos, indescifrables y con la ansiedad del primer juego, nos costó. En el segundo tiempo, hicimos variantes que nos sirvieron para tener más volumen de ataque que al final logramos el triunfo y varias opciones claras. Para este partido, nos deja tranquilos ganar y es importante corregir ganando. Enfrentamos a un rival muy joven que nos complicó por momentos”, indicó Bedoya.



Además, “en el entretiempo corregimos esa salida lenta, predecible. Logramos mejorar en esas acciones y con María Fernanda Agudelo, utilizamos mejor las bandas. Esperamos que en los partidos que viene, el equipo tenga un mejor acople y que de esta manera vayamos mostrando un mejor juego”.



Sobre este juego, el DT verdolaga resaltó que “las sensaciones son positivas, iniciar ganando en un torneo corto es muy importante. En una primera muestra, nos deja mucha tranquilidad, ojalá podamos agarrar esa curva ascendente para seguir avanzando en la Liga”.



En cuanto al próximo partido, “nos deja con mucha expectativa el equipo para el partido contra Medellín, en este partido tuvimos jugadoras que nos aportaron ese estilo que queremos implementar en el fútbol femenino. Tratamos de proponer, de jugar por bandas, filtrar por la parte interna. Empezar con una derrota o empate no hubiese sido lo mejor, hay que valorar al Real Santander, un equipo que viene de hace varios años atrás, con deportistas muy calificadas”.



Por su parte, la jugadora Mariana Muñoz dijo que “el primer partido tuvimos muchas emociones, no fuimos muy claras, pero no bajamos los brazos, salimos a buscar el resultado y lo pudimos conseguir. Estoy muy contenta por marcar y aportarle al equipo en este primer partido”.



Sobre su gol y lo que sigue en el clásico antioqueño, Muñoz detalló que “el primer juego fuimos muy ansiosas, pero estuvimos más claras en el segundo tiempo. Ahora pensamos en el clásico, queremos seguir mejorando, avanzando como una familia”.





