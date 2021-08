María Peraza busca seguir consolidándose en la defensa verdolaga

Una de las jugadoras que llegaron a reforzar Atlético Nacional para esta temporada en la Liga femenina es María Alejandra Peraza, la zaguera venezolana sigue sumando minutos, siendo una pieza importante en el esquema del técnico Diego Bedoya, no solo en materia defensiva, sino en ataque, Peraza cuenta con un gol en el campeonato y espera que puedan llegar muchos más.



"Estoy muy feliz de llegar a Atlético Nacional, una institución que tiene mucho por ofrecernos.", declaró la jugadora quien en la temporada anterior estuvo en Millonarios y ahora disfruta del fútbol colombiano en otro de los grandes del país.

Sobre el proceso deportivo del equipo verdolaga, Peraza indicó que "el fútbol es justo con lo que nos da. Nosotros tenemos una idea de juego marcada, pero hemos tenido que pagar los errores que cometimos".



Además, "estamos trabajando en fortalecer nuestro sistema ofensivo, somos uno de los equipos que más opciones de gol genera, pero no las concretamos".



Finalmente, la jugadora está dispuesta en sumar desde cualquier parte de la cancha para que el equipo consiga los triunfos, el objetivo es el título y competir en la Copa Libertadores. "Estoy muy contenta de aportar no solo en defensa, sino también con goles. Me siento muy bien en este club", sostuvo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8