‘Logramos ser competitivas y afrontamos el juego de la mejor manera’

Atlético Nacional logró la paridad en el historial del clásico antioqueño sobre DIM-FI, imponiéndose por 2-1, en la séptima fecha de la Liga II-2021. Las verdolagas están cerca de la clasificación y para amarrar el objetivo deberán sumar seis de los próximos nueve puntos en disputa. Al final del derbi paisa, el técnico Diego Bedoya y la jugadora Yisela Cuesta valoraron la labor colectiva del grupo para lograr estos tres puntos claves.

“Terminamos un partido muy atropellado, se manejó el juego en un 75 por ciento, con mucha posesión en zona dos, zona tres. desafortunadamente, el error de nuestra portera al minuto 28, hace que Medellín anímicamente tome otro aire y nos perjudique con su juego directo, nosotros somos un equipo de más elaboración. Las jugadoras estaban sintiendo el juego, termina un partido muy guerreado, atropellado, pero valoro en la manera que generamos llegadas, fuimos superiores línea por líneas, tuvimos seis jugadoras muy destacadas y eso sirve para consolidar nuestro estilo”, comentó Bedoya.



Además, “sabemos lo apretado que está este grupo, donde esta victoria nos deja en la pelea, pero no estamos clasificados. Ahora buscaremos contra América ir a buscar el resultado y mejorar los errores cometidos en este”.



Por su parte, Yisela Cuesta habló sobre sus goles marcados en el campeonato, curiosamente en los dos clásicos contra su ex equipo, las claves del equipo para lograr el triunfo y lo que buscaron hacer en este encuentro. “Estoy muy contenta por los goles que he marcado, tanto en el clásico anterior como en este, independientemente del rival, un gol siempre hay que celebrarlo. Sobre el partido, en el primer tiempo salimos a buscar el gol, propusimos un juego directo. Había que tomarnos confianza para sacar el resultado adelante, al final, necesitábamos los tres puntos, nos quedan grandes rivales y nos faltan más pasitos para subir la escalera del objetivo”.



Volviendo al análisis del entrenador, Bedoya explicó que “hay que seguir trabajando en la amplitud de cancha, contamos con jugadoras muy rápidas, potentes, ayudan mucho por banda. Nuestro juego se concentra en la elaboración interna para terminar con esa banda para llegar en línea de fondo y entrar a la definición. Yisela (Cuesta) fue muy importante, pero hay que seguir afianzando las ideas de juego, ganar los duelos y descifrar rápidamente a los rivales”.



Finalmente, habló sobre lo que le gustó y lo que no del partido, lo que busca y espera obtener cuando visite en Cali al América este fin de semana. “Dentro de la tranquilidad para definir, fuimos más eficaces para definir, llegamos bastante, hay que seguir trabajando y concretando más opciones, porque la diferencia de gol será importante. Con respecto a lo que destaco del grupo en este partido es la seriedad para enfrentar el juego, la responsabilidad, la tranquilidad. No nos gusta tirarnos al piso, botar balones, tirar balones a la cancha, que estamos viendo últimamente en el fútbol femenino y esos vicios no le hacen nada bien. Logramos ser competitivas y afrontamos el juego de la mejor manera. Fuimos muy fuertes en la posesión de la pelota, la llegada por bandas, la elaboración, fue lo principal de hoy”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8