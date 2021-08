‘Vamos paso a paso, asumiendo los retos de cada partido‘: Diego Bedoya

Con buen fútbol y goles, Atlético Nacional femenino clasificó a las semifinales de la Liga femenina 2021. Algo que no ocurría desde 2018 y donde van a enfrentar, como dato curioso, a Independiente Santa Fe, su rival de aquella vez y a las que pudieron vencer para lograr ese paso a la final. Al final del partido, el técnico Diego Bedoya mostró su satisfacción por lograr este paso histórico y se siente capaz de asumir este nuevo reto en una instancia decisiva.

“El grupo está muy contento por esta clasificación, vamos recogiendo frutos en estos 12 años de trabajo. Fue un partido de precaución contra un gran rival. Salimos a buscar el resultado, fuimos inteligentes y el 98% del equipo debutó en este torneo, terminamos esta fase con el 85% de jugadoras formadas del club y eso es algo muy importante pensando en el desarrollo deportivo del fútbol femenino. El equipo está para buscar la clasificación a la Copa Libertadores, ser finalistas y lograr el título. Vamos paso a paso, asumiendo los retos de cada partido”, resaltó.



Además, “estas 10 jornadas nos dejó una grata experiencia, el fútbol femenino sigue avanzando. El fútbol femenino es muy duro, enfrentamos grandes rivales, con marcadores muy cerrados, salvo dos partidos. Eso demuestra el nivel que tiene el grupo, la intensidad de los juegos, donde resolvimos un par en los últimos minutos. Estamos enfocados en lo que viene, vamos a enfrentar a un gran rival, sin complejos y que estemos bien enfocados en el objetivo que queremos conseguir”.



En cuanto al análisis del conjunto capitalino, Bedoya indicó que “Santa fe es un equipo que trata bien la pelota, cuenta con un buen juego. Tiene jugadoras de trayectoria, con mucha técnica, elaboración, buen remate de media distancia. Será un partido muy atractivo tanto acá en Medellín como en Bogotá. Hay que ser cautelosos, las conocemos y creemos que en esta semana podemos montar este juego y ser inteligentes para afrontar esta serie. Creemos que debemos ser eficaces ganando puntos, sumando tanto de local como visitante, más que marcar muchos goles. Esa es la importancia de un torneo corto. Desde el 2018 no estábamos en semifinal, es algo que nos pone muy contentos”.



Por su parte, María Fernanda Agudelo autora del doblete en este juego contra Bucaramanga, precisó que “vamos con la sensación que podemos dar mucho más, estamos pensando en la próxima fase, es un pase a la final y a jugar la Copa Libertadores. Esta clasificación se lo dedico a mi familia, me han apoyado. Gracias a ellos he podido realizar mi carrera. Estuvimos cómodas jugando pese a un clima muy fuerte. Estábamos preparadas y logramos llevar el partido con inteligencia hasta el final”.



