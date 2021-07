‘Nacional es un equipo con aspiraciones‘: Lady Andrade

A pocos días del inicio en la Liga Femenina 2021, Atlético Nacional transita en la recta final de su pretemporada, donde buscará ser protagonista en el campeonato. Lady Andrade regresó del fútbol europeo con una cuenta pendiente, ser campeonas con las verdolagas y así dejar un legado en el conjunto antioqueño.



“Muy contenta de volver, me siento como en casa. Es una responsabilidad muy grande representar a uno de los clubes más grandes de Colombia. Para eso estamos armando una plantilla importante, tenemos que apuntar alto, nos fijamos metas grandes, con la mentalidad de las jugadoras y la meta que nos estamos trazando es pelear la final y conseguir un cupo a la Copa Libertadores”, indicó Andrade.

Además, “me motivó el proyecto que me presentaron, me pareció algo muy tentador. Nacional es un equipo con aspiraciones, ya no nos queremos conformar con un segundo puesto, la mentalidad es de quedar campeonas, ir a la Copa Libertadores y ganar ese título también”.



Sobre su estancia con el Milán y el Deportivo La Coruña, Lady comentó que “competir en Europa lo hace madurar más, es una experiencia que quiero añadir en el equipo, guiar a las compañeras por la senda ganadora y esas cosas que sumen para ver a una Lady Andrade más experimentada”.



Finalmente, habló sobre la importancia de conectarse con los hinchas para lograr ese objetivo en el semestre. “Quiero invitarlos a que se ilusionen, que nos crean. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, nosotras vamos a darlo todo por esta camiseta. Nacional es un equipo de títulos, estamos comprometidas y esperamos el apoyo de los hinchas, queremos enamorarlos con nuestro fútbol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8