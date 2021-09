‘Me voy tranquilo, el fútbol femenino no se resume en tres meses’

Tras una notable campaña, Atlético Nacional no logró avanzar a la final y quedó eliminado a manos del vigente campeón Santa Fe en Bogotá. Al final del partido, el técnico Diego Bedoya habló sobre el torneo, lo que faltó para seguir avanzando y lo que viene para el próximo año, en donde esperan que el campeonato sea más largo y más equipos puedan tener equipo para competir.

“El balance del partido y del torneo es positivo, Atlético Nacional a todas las canchas salió a proponer, salvo uno que otro juego el equipo flaqueó como contra Deportivo Cali, por ciertos minutos al igual que con el América. El equipo tuvo un muy buen juego en todo el compromiso, fue muy nivelado en sus líneas. Hasta el minuto 21 teníamos controlado el juego, incluso, en el gol de Santa Fe, la situación llegó en una jugada aislada y un mal rechazo nuestro”, señaló el técnico verdolaga.



Además, “el equipo no desfalleció, logramos empatar y luego generamos seis opciones de gol, de visitante, contra un equipo como Santa Fe, fue hacerles mucho daño. Desafortunadamente no fuimos contundentes como en otros partidos, luego el local manejó el partido con los saques lentos, con tirarse al piso, nos desesperamos y terminamos con un resultado en contra”.



Sobre las dificultades que tuvieron en el tramo definitivo del torneo, Diego explicó que “no se dio el pase a la final, pero durante todo el torneo fuimos muy parejos, tuvimos dificultades a nivel nominal, con la ausencia de Lady Andrade, las lesiones de Manuela González, Estefanía González y Daniela Tamayo, jugadoras que eran fundamentales. Sin embargo, las jugadoras que entraron no desentonaron, estuvimos a punto de la clasificación, pero no se nos dio. Me voy tranquilo a seguir trabajando, el fútbol femenino no se resume en tres meses de competencia, sino en un trabajo de un año, donde hay que seguir trabajando en la formación, en la cantera, en llegar a esos rincones donde todavía no hay fútbol femenino y no vamos a claudicar en eso. Es una oportunidad que está haciendo Atlético Nacional”.



El técnico aclaró que no hubo un juego desesperado por parte de sus dirigidas en este partido en Bogotá. “Nacional dentro del ADN institucional no maneja el ‘pelotazo’ ni tiene esa palabra como tal. Nuestro juego en esa manera es cruzado directo, hicimos bastante daño. El gol viene en un rebote de un saque de meta de Santa Fe, estábamos muy bien paradas. Tuvimos un cambio de direccionalidad, dejaron espacios y pudimos aplicar la estrategia que habíamos puesto en marcha”.



El técnico profundizó que “a medida que vamos mejorando, la actitud no se puede negociar, hablo por actitud esas ganas de competir por la pelota, sin mala intención. Es importante que las jugadoras sepan en donde están, no en correr como loquitas, ser leales en el juego y llevar ese ADN institucional donde la actitud es la base para ponerlo adelante”.



De cara a lo que viene el próximo año, el técnico Bedoya opinó que “quedo feliz con el nivel que se vio en esta Liga femenina. Sabemos de la obligatoriedad de Conmebol, que Tolima va a hacer equipo el otro año, eso quiere decir que mínimo ocho equipos van a competir, es una garantía que habrá fútbol profesional. Yo soy feliz de venir a Bogotá, que la familia está yendo a los estadios y vean a las jugadoras. Primero no nos iba nadie a vernos jugar, ahora va mucha gente y esperamos seguir creciendo, por eso es importante la actuación de los medios de comunicación para darnos a conocer mucho más”.



Por su parte, la delantera Yisela Cuesta indicó que “el balance personal es positivo, se alcanza la propuesta del ‘profe’ (Diego Bedoya), ser una jugadora diferente, tirando línea, centro, rápida, veloz, con goles. Llegué a un club que me recibió muy bien. Desafortunadamente, no se nos dieron



los resultados, en lo personal creo que debí dar mucho más, quedo en deuda con el club, pero siempre con la mejor actitud de hacer las cosas muy bien”.



Finalmente, la ex Formas Íntimas y Junior remarcó que “en lo grupal, esperamos no contar con tantas bajas en el remate del torneo. debemos trabajar que puede ser un mejor año, tenemos tiempo para trabajar y con el objetivo de llegar a una final y ser campeonas. Fueron dos errores que nos cobraron, los primeros minutos tuvimos ansiedad, logramos controlarla y canalizarla para conseguir el gol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8