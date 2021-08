Por la clasificación: Nacional recibe a Bucaramanga en el Atanasio

Atlético Nacional femenino recibe este domingo, desde las 11 de la mañana al Atlético Bucaramanga, por la décima fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las verdolagas tienen la primera opción para avanzar de fase con solo derrotar a las ‘auriverdes’ que buscarán despedirse con honor del presente campeonato.



"Desde el principio, sabíamos que el grupo iba a ser muy disputado, llegamos con opciones importantes hasta la última fecha. Esta semana priorizamos la recuperación física y trabajar la parte mental, no exceder nuestra confianza, estar tranquilos, hacer lo mejor posible y ganar", indicó el técnico Diego Bedoya.



Además, precisó que "primero, debemos respetar a los rivales independiente de la posición que estén en la tabla. Es clave encontrar nuestro juego, proponer desde el primer minuto y esperamos mostrar una buena idea de juego, priorizando el cero en nuestro arco y buscando el gol".



En cuanto a la ausencia en estos partidos de Lady Andrade, el estratega antioqueño explicó que "somos un grupo que trabaja en pro de las deportistas. Para Lady (Andrade) fue algo muy difícil, hemos tenido el acompañamiento en la parte mental, en lo grupal. Hay que manejarlo con madurez, este equipo no depende solo de una jugadora, todas son importantes para nuestra idea. Tenemos a todo el grupo muy unido, sin dejar a un lado a Lady (Andrade), la arropamos y seguimos trabajando junto a ella".



Sobre el rival, Bedoya comentó que "aunque Bucaramanga es el equipo con más goles recibidos, no es que, si América hizo 8 goles, nosotros vamos a hacer 10. Tienen jugadoras que se van a mostrar y no se van a querer ir sin puntos, hay que ser prudentes, inteligentes, controlar el juego y ser eficaces. En la parte ofensiva, tenemos una buena cifra de goles a favor, hay que aprovechar los momentos para atacar. Aprovechar las opciones de gol, ser lo mayor eficaz posible, resaltamos mucho el tema de la definición, tomar mejores decisiones en la ofensiva".



Por su parte, Lorena Bedoya resaltó que "hemos trabajado mucho la confianza, tuvimos dos partidos muy duros en Cali. Es una plaza muy difícil, pero estamos muy fuertes para afrontar este último partido del grupo. Analizamos a todos los equipos, todos los partidos son televisados y pensaremos en el rival que nos pueda tocar como Equidad o Santa Fe, cuando hayamos asegurado la clasificación".



La jugadora habló de su momento personal y su experiencia en el fútbol europeo. "En lo personal, estoy feliz de estar en mi casa, en el club que quiero y hemos venido logrando los resultados que son muy buenos. Mi experiencia en el fútbol europeo fue muy buena. Crecí como persona y como jugadora. ¿Santa Fe o Equidad? el que llegue, debemos enfrentarlo de la mejor manera".



Datos entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga



Por Liga femenina, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga se han enfrentado en tres oportunidades, con todos los triunfos para los verdolagas. En el último partido, disputado en suelo santandereano, fue 0-1 para las antioqueñas.



Alineación probable



Atlético Nacional: Yenith Bailey; Kelly Quiceno, Alejandra Peraza, Ana Fisgativa, Daniela Tamayo; Lorena Bedoya, Mariana Muñoz, María Fernanda Agudelo, Viviana Múnera, Allison Pahuana; Yisela Cuesta.

D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitra: María Victoria Daza (Norte).

T.V.: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8