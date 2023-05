Imposible no llorar: Leicy Santos se llevó gran sorpresa con su mamá

Diana Herrera, la madre de Leicy Santos, tomó un avión desde Colombia para darle una sorpresa a su hija, cuando se acerca el Día de la Madre en Colombia. La celebración será el próximo domingo 14 de mayo, se festejó en España el pasado 7 de mayo.



Aunque la jugadora del Atlético Madrid vive en España hace cuatro años, su madre no la había visitado, por temor a subirse a un avión durante tantas horas. Esta vez, tomó la decisión de sorprenderla y junto al club rojiblanco lo planearon todo. Partió desde Lorica (Córdoba) para festejar juntas esta fecha especial.



"Tomó un avión para viajar por primera vez fuera de Colombia y conocer cómo es el día a día de Leicy en Madrid y en nuestro clun", escribió Atlético de Madrid Femenino en sus redes sociales.



Sonia, la madre de Leicy, contó que "Nunca había viajado fuera de Colombia. Yo no soy capaz de viajar sola. Yo no puedo subir a un avión varias horas sola. Nunca lo había hecho y me ganó más la emoción de venirla a ver, de conocer".



A través de redes sociales, Atleti compartió el emotivo video de lo que fue el reencuentro de madre e hija. Leicy, simplemente, no lo podía creer. Ambas se fundieron en un abrazo. Sin duda, una emocionante escena que lleva hasta la lágrimas.



Todo se dio mientras Leicy grababa un video para el Día de la Madre. Su mamá apareció detrás del set y le tocó el hombro; tras girarse, se encontró con la sorpresa. "No esperaba encontrarme a mi mamá, nunca en la vida me hubiese imaginado que eso iba a pasar. Para mí no tiene precio", reconoció la '10' de la Selección Colombia.