¿Proceso? Anti récord de Bucaramanga en Liga Femenina con sus técnicos

La Liga Femenina 2023 en Colombia sigue con su curso y tras seis jornadas disputadas, ya hay equipos que empiezan a ser protagonistas, donde Deportivo Pereira está liderando en la tabla de posiciones junto a América y Santa Fe, quienes son los que ocupan los primeros tres lugares. Sin embargo, también en la presente temporada ha habido rendimientos poco regulares, uno de ellos el del Atlético Bucaramanga, quien es último y no ha sumado puntos en la competencia.

En lo que va de la Liga Femenina Bucaramanga no ha ganado ningún punto, acumulando así 6 partidos perdidos, además que su diferencia de gol no es la mejor tras tener 10 goles en contra y tan solo 4 a su favor.



Esa mala temporada le costó el puesto al técnico Mauricio Silva, quien no pudo demostrar buenos resultados y las directivas decidieron despedirlo, convirtiéndose en el equipo con más entrenadores en tan solo siete años de existencia de la Liga Femenina. De acuerdo a datos de Rey Buitrago, en total el club acumula 11 técnicos que han dejado su cargo, algo jamás visto en la corta vida del fútbol femenil colombiano.





Por ahora, Atlético Bucaramanga seguirá peleando por sumar su primera victoria y ahora enfrentará a Boyacá Chicó en la séptima fecha de la Liga Femenina, duelo que esperan ganar para tomar un respiro en el campeonato y empezar a salir de la crisis.

Estos han sido los técnicos que han salido del Bucaramanga en Liga Femenina:



2017-2018: Expencer Uribe

2018: Julio César Ortiz

2019: Víctor Hugo González

2020: Carlos Quintero

2020, 2021, 2022: Edgar Delgado

2020: Héctor Javier Rodríguez

2021: Osvaldo Franco

2021: Álvaro Herrera

2022: Álvaro Pérez

2022: Adolfo León Holguín

2023: Mauricio Silva