Directivo de la FCF sabía hace un año de presunto acoso en Selección

Contrario a las versiones de la Federación Colombiana de Fútbol, que en repetidas ocasiones ha dicho que desconoce las quejas por presunto acoso sexual en la Selección femenina, uno de sus exdirectivos admite que lo supo hace un año, de boca de la propia afectada, la fisioterapeuta Carolina Rozo.

Se trata de Jesualdo Morelli, exmiembro del Comité Ejecutivo de la FCF y quien ofició como delegado del equipo Sub 17 que participó en el Suramericano de Argentina.



La versión se la entregó el propio Morelli a la Unidad Investigativa del diario El Tiempo: "Durante la concentración en la ciudad de San Juan no hubo quejas de jugadoras sobre acoso sexual. No es cierto, ninguna niña jugadora me manifestó a mí que hubiera tenido inconvenientes: que quede eso muy claro. Me he enterado (por) lo que ha dicho la prensa (…) Pero de la fisioterapeuta Carolina Rozo, de la cual tengo las mejores referencias como profesional y persona, sí tuve información, por ella directamente”, dijo.



“Fue una charla normal entre miembros de la misma misión. Me dijo que en el pasado, en un microciclo, alguien del cuerpo técnico trató de decirle lo que ella ahora está manifestando (…) que quería tener una relación con ella. Ella me lo comentó en San Juan. Pero no sucedió allá”, añadió.



Morelli aceptó que en su informe oficial no habló del tema porque no consideró que fuera una denuncia: "“No lo incluí en mi informe porque no lo vi como denuncia, porque ella me dijo que ya lo había denunciado allá y la Federación estaba estudiando eso, investigando (...) ella tiene derecho a defender su honra”, aseguró.



Sin embargo, la FCF afirmó, primero a través de Álvaro González Alzate, vicepresidente, y después en un comunicado oficial, que nunca tuvo noticia de quejas al interior de la Selección Colombia femenina. Eso sí, pidió investigaciones urgentes y ofreció su total cooperación.







