Arranca la Libertadores Femenina: todo lo que debe saber del torneo

Este jueves 5 de octubre dará la Copa Libertadores Femenina 2023, torneo donde Colombia será anfitrión de esta competencia que se disputa desde el año 2009 y donde el país contará con tres equipos representantes.



Esta no será la primera ocasión en la que Colombia reciba la Libertadores Femenina ya que ya lo había hecho en 2015 y en esa ocasión Ferroviária se alzó con el título y el sexto para Brasil que es el país con más campeones en el torneo.



Para esta edición, los brasileños llegan como favoritos, pero equipos como Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional se reforzaron de gran manera para consagrarse campeón en su tierra.

Recordemos que solamente un equipo ha levantado el trofeo de la Libertadores Femenina y fue el Huila que se coronó campeón en 2018 tras vencer en la final a Santos en la definición desde el punto penal.



En las opitas estaban presentes grandes jugadores en el país como Yoreli Rincón, Liana Salazar, Fany Gauto entre otras.



Equipos participantes



Serán 16 clubes los que estarán participando en esta edición de la Libertadores. Tres son brasileños y colombianos, dos chilenos y paraguayos y uno de Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Perú.



Palmeiras, Corinthians e Internacional representarán a Brasil; América, Santa Fe y Atlético Nacional serán los equipos colombianos. Para Chile jugarán Colo-Colo y Universidad de Chile y para Paraguay estarán Olimpia y Libertad-Limpeño.



Finalmente, Argentina será representado por Boca Juniors, Perú por Universitario, Uruguay por Nacional, Bolivia por Always Ready, Venezuela por Caracas y Ecuador por Barcelona de Guayaquil.



Favoritos al título



Para esta edición, los clubes brasileños llegan con grandes chances para quedarse con el título más que de las 14 veces que se ha disputado de la competencia, 11 ediciones fueron obtenidas por equipos de ese país. El actual campeón de la competencia, Palmeiras, parte como el máximo favorito entre los clubes de Brasil.



Sedes del torneo



El estadio de Techo de Bogotá y el estadio Pascual Guerrero de Cali serán los escenarios que reciban a los 16 equipos de la competencia continental.



Grupos



Grupo A



Palmeiras



Barcelona



Caracas



Atlético Nacional



Grupo B



Santa Fe



Olimpia



Universitario



Universidad de Chile



Grupo C



Corinthians



Colo Colo



Always Ready



Libertad Limpeño



Grupo D



Boca Juniors



América



Nacional (Uru)



Internacional



Desarrollo del torneo



El Grupo A tendrá la mayoría de los juegos en el estadio Pascual Guerrero y solo habrá un partido que se dispute en Bogotá que será el Atlético Nacional vs. Palmeiras el 11 de octubre.



El Grupo B se disputará totalmente en Techo exceptó el duelo entre Olimpia y Universitario que se jugará en Cali el 11 de octubre.



En cuanto al Grupo C también se realizará completamente en Bogotá a excepción del duelo entre Libertad-Limpeño y Corinthians que será en el Pascual Guerrero.



Finalmente, el Grupo D tendrá lugar totalmente en Cali excepto el duelo entre Internacional y Boca Juniors que será en el estadio de Techo.



Los cuartos de final se disputarán en las dos ciudades. Las semifinales serán en Bogotá mientras que el partido por el tercer puesto y la final del torneo será en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



Goleadora histórica es colombiana



Catalina Usme con 30 tantos es la goleadora histórica de la Copa Libertadores Femenina. La jugadora anotó esa cantidad de goles en ocho ediciones del torneo.