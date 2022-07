¿Qué dicen las apuestas? Favoritos a título de Copa América Femenina

Ese 8 de julio comienza la Copa América Femenina Colombia 2022, una cita clave no solo porque entrega cupos a Mundial de Mayores y Juegos Olímpicos, sino porque es una vitrina ideal para las talentosas futbolistas del continente.

En la rama femenina el gran dominador también es Brasil, pero el crecimiento de la disciplina en los últimos años hace pensar en otros candidatos al título.



Precisamente, la casa de apuestas Betfair ha hecho un análisis de probabilidades que entrega dos cartas muy fuertes en esta edición del certamen.



Brasil, con el 1.16, tiene en 82 por ciento de posibilidades de coronarse, pero en la segunda casilla está Colombia, con 8.50 y 11,8 por ciento, superando a Argentina, la otra potencia suramericana, con 11.0 y 9,1 por ciento.



Rivaldo, leyenda brasileña y embajador global de Betfair, por supuesta apuesta a las suyas: “Brasil es el equipo favorito para llevarse el trofeo, no solo porque ha ganado la Copa América en casi todas sus ediciones, sino también porque tiene el mejor plantel entre los equipos sudamericanos. No veo ningún equipo con la calidad suficiente para truncar el camino al título. Ni siquiera para Colombia ser local será suficiente”.



Sin embargo, en esta primera jornada las probabilidades no solo favorecen a Brasil sino también al dueño de casa:



Brasil vs. Argentina

Brasil gana (1.06) 94,3%,

Empate (9.0) 11,1%

Argentina gana (23.0) 4,3%



Colombia vs. Paraguay

Colombia gana (1.17) 85,5%

Empate (6.0) 16,7%

Paraguay gana (11.0) 6,1%