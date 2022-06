Usme y su análisis: ‘Ganó el fútbol femenino más allá de América'

América de Cali alcanzó su anhelada segunda estrella de la liga colombiana femenina, al vencer en la final de vuelta al Deportivo Cali en un gran marco en el estadio Pascual Guerrero. Tras la finalización de la primera parte de la celebración, el técnico Andrés Usme, compareció ante los medio de comunicación, donde estuvo muy conmovido y emocionado por el logro.

“Lo primero que tiene que pasar acá y en nombre del fútbol femenino, porque hoy ganó, más allá de América, gracias a Dios hoy tenga su segunda estrella, en nuestra casa y con nuestra gente pudimos gritar campeonas. Un marco espectacular, no podía ser mejor contra el rival de patio. Yo les decía que no alcanzamos a dimensionar lo que hicimos hoy, estamos todavía con el furor de la celebración, porque esto hay que gozárselo”.



Agradeció y recordó sus raíces: “agradecimientos infinitos a la institución que nos acogió a pesar de no ser de acá y de ser de un pueblo humilde de Antioquia como lo es Marinilla. El Valle del Cauca nos abrió las puertas y hoy soy un valluno más, me siento parte de esta región y con la institución que nos vio crecer y consolidarnos en un proyecto que ha sido maravilloso”.



Habló de cuál fue el momento fundamental: “la clave del título fue el gol de Fabiana Yantén en Palmaseca, ese es el gol del título, no solo porque descontó un marcador que ya era grande para una final, sino porque nos dio la sensación de que no estábamos en el fútbol que era de nosotros, nos devolvió la confianza y las ganas de venir acá en nuestra casa por el título”.



Resaltó la familia que es el grupo: “no me puedo llevar el crédito, sería absolutamente injusto, cuento con un equipo de trabajo impresionante desde los directivos hasta el utilero, todos somo una familia”



Mencionó la motivación que tuvo el equipo: “yo no les dije nada especial, el trabajo que hemos hecho, lo que ellas han construido a lo largo del tiempo y desde que salimos de Palmaseca se encargaron de darse esa motivación necesaria para llegar



hoy a romperla en nuestro estadio, no teníamos otra opción, salir con todo por el resultado”.



Contó que sintió durante las horas previas al partido: “tenemos 24 horas, por ahora hay que celebrar, la felicidad es inmensa. Cuando nos hicieron la salida en el hotel, la energía que se sintió en el momento y luego la llegada al estadio, todo esto es un sueño y es una felicidad inmensa, ese acompañamiento, la energía se sintió en el campo y es algo que nos llenó de mucha felicidad”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15