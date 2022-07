¡Pesa la experiencia! Montoya, figura en show de Colombia en Copa: 1x1

Colombia derrotó 4-2 a Paraguay en su estreno en la Copa América Femenina, torneo en el que es local y fuerte candidato a quedarse con el título.

Fue un partido práctico, con la batuta en manos de las dueñas de casa y varios puntos muy altos, empezando por la capitana, Daniela Montoya, autora de un doblete. Así vimos a la selección nacional en su estreno, uno por uno:



Catalina Pérez -5

Supo cortar buenos centros en el arranque pero en el gol de Paraguay dudó y ya no pudo corregir, en el espectacular tiro libre de Jessica Martínez. Gauto también la sobró en el segundo tanto.



Jorelyn Carabalí- 6

Cumplió en el juego aéreo, fortaleza de Paraguay



Daniela Arias-6

Segura en el mano a mano, no tuvo tampoco muchas dificultades.



Mónica Ramos-6

Mucho trabajo en el primer tiempo, buen regreso y práctica en el jeugo.



Manuela Vanegas-7

Impecable en su zona y con gasolina suficiente para ir también al ataque y anotar el cuarto tanto en la goleada a Paraguay, superando a su marcadora y de cabeza, su fortaleza.



Lorena Bedoya- 6

Otra jugadora destacada en el sacrificio en la marca y en la salida del equipo.



Daniela Montoya- 8

¡Fenomenal! La prueba viviente de que es mejor llegar que estar; viva para acompañar las jugadas en velocidad y rematar impecable desde atrás: marcó así el primer tanto, en el rebote en Santos, y el tercero, a gran asistencia de Caicedo.



Linda Caicedo- 7

La socia de todos, peligrosa apareciendo en todo el frente de ataque, bien por banda izquierda y por derecha, tal vez le falló en un par de ocasiones el remate final pero fue muy solidaria.



Leicy Santos- 7

La creativa también supo asociarse, corrió con inteligencia la cancha, pudo anotar el primero pero se lo negó la arquera. Le faltó el gol, solamente.



Catalina Usme-5

No fue su mejor partido: no pareció cómoda en la cancha y falló en el pase. Dispuso de un tiro libre que salvó Bobadilla, salió molesta del campo.



Mayra Ramírez-7

Otra candidata a jugadora del partido: fuerte en el choque con las centrales, astuta y paciente para convertir en gol el primer centro limpio que le quedó (fenomenal cabezazo), salió agotada de tanto sacrificio.



Diana Ospina por Caicedo

Minuto 69

Una tarea muy táctica, buenas coberturas, cumplió su misión.



Gisela Robledo por Montoya

Minuto 77

Inquieta , prometedora, pero sobre el final creció Paraguay ya ella no pudo lucir más.



Tatiana Ariza por Mayra

Minuto 87

Sin calificación



Elaxa Bahr por Usme

Minuto 87

Sin calificación