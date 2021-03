América y Santa Fe, debutan en Libertadores Femenina: sí las podrá ver

Este viernes se abrirá el telón en la edición 2020 de la Conmebol Libertadores Femenina, torneo que se desarrollarán en la capital argentina de Buenos Aires, y en el que participarán Santa Fe y América de Cali, en representación de Colombia. Las cafeteras viajaron el pasado martes al sur del continente, para iniciar su camino hacia la conquista continental.



Las primeras en debutar son las 'diablas rojas', actuales subcampeonas en Colombia, quienes lo harán este viernes. El sábado será el turno para las cardenales. Los partidos se podrán ver a través de la señal de Win Sports.

¿Cuándo y cómo verlas?



Universitario de Perú vs América de Cali

Fecha 1 - Grupo A

Día: Viernes, 5 de marzo

Hora: 5:30 pm

Transmisión: Win Sports



Santa Fe vs Atlético de Venezuela

Fecha 1 Grupo C

Día: Sábado, 6 de marzo

Hora: 3:00 pm

Transmisión: Win Sports



Plantilla de América



Arqueras: Natalia Giraldo, Katerin Tapia, Luisa Montaño.

Defensas: Anlly Iglesias, Daniela Arias, Tatiana Castañeda, Fabiana Yanten, Lizeth Ocampo.

Volantes: Jessica Caro, Leury Basanta, Carolina Pineda, Sara Martínez, Gisela Robledo, Diana Ospina, Wendy Bonilla, Mariana Zamorano.

Delanteras: Manuela González, Joemar Guarecuco, Catalina Usme, Gabriela Rodríguez.

DT: Andrés Usme



Plantilla de Santa Fe



Arqueras: Daniela Solera, Paola Rincón, Wendy Martínez.

Defensas: Andrea Peralta, Leivis Ramos, Nubiluz Rangel, Sara Páez, María Morales, Viviana Acosta, Luiza Montaño.

Volantes: Fany Gauto, Nancy Madrid, Jessica Peña, Gabriela Huertas.

Delanteras: Diana Celis, Tatiana Ariza, Nelly Córdoba, Sara Córdoba, Kenna Romero, Ivonne Chacón.