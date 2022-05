América vs Pereira, vea EN VIVO: se define finalista en Liga Femenina

Min 43. América no se detiene y quiere más. Wendy Bonilla lo intenta. La pelota pasó muy cerca al vertical.



Min 40. ¡Goooooooooool del América! ¡Gol de tiro libre de Catalina Usme! América 2-0 Pereira.



Min 35. Wendy Bonilla metió un centro que por poco termina en gol. Salvó la arquera Buitrago.



Min 32. Primera amonestación para América. Carolina Pineda vio la amarilla tras cortar un avance prometedor. Falta muy cerca al área.



Min 27. América está totalmente instalado en predios del Pereira. Busca el segundo.



Min 21. ¡Se salvó el Pereira! Tiro de esquina que conectó Tatiana Castañeda y la pelota se fue por muy poco sobre el horizontal.



Min 17. ¡La atrapó Sofía Buitrago! Pelota difícil de Usme, quien lo buscó de tiro libre. (1-0).



Min 16. Amonestada Melissa Guarín en Pereira tras falta sobre Catalina Usme.



Min 15. Se aproximó con peligro el América a través de Ingrid Vidal. Enganchó una, dos veces y la desarmó una rival.



Min 13. La visita lo intentó ahora por banda izquierda y Wendy Natis mandó el balón al córner.



Min 10. ¡Se salvó el Pereira! Tiro libre ejecutado por Catalina Usme, conecta Ingrid Vidal y A. Villegas sacó la pelota de la línea.



Min 8. Pereira intentó de cabeza tras un córner y Natalia Giraldo controló sin dificultad.



Min 7. El equipo 'Matecaña' se anima con salida por banda derecha y obliga al tiro de esquina.



Min 5. Deportivo Pereira no ha conseguido reponerse al duro golpe con un gol de camerino. Las 'Diablas Rojas' no sacan el pie al acelerador.



Min 1. ¡Goooooooooooool del América de Cali! Mal rechazo del Pereira tras un córner y Wendy Natis aprovecha un rebote para mandarla al fondo. Apenas transcurrían 48 segundos. (1-0)



¡Suena el silbato de Paula Fernández y rueda la pelota en el Pascual Guerrero!



7:59 pm - La terna arbitral realiza el respectivo sorteo con las capitanas de los equipos.

7:56 pm - Se entonan los himnos en el Pascual Guerrero.



7:55 pm - Salen a la cancha los equipos. Se inician los actos de protocolo.



El partido de vuelta de la semifinal de Liga Femenina Betplay 2022 entre América-Pereira será a partir de las 8:00 pm, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



7:20 pm - 'Escarlatas' y 'Matecañas' salen al terreno de juego a realizar el calentamiento.

Vea alineaciones confirmadas en América de Cali y Deportivo Pereira, acá: