América venció a Real Santander y se mantiene como colíder de la Liga

América de Cali derrotó 1-5 a Real Santander por la fecha 16 de la Liga Femenina 2022, en el estadio Villa Concha en Piedecuesta en el departamento de Santander. Las diablas rojas tuvieron complicaciones en el primer tiempo tras el gol de las locales y solo hasta la parte final pudieron destrabar el juego, finalizándolo con una goleada en una muy buena participación de Catalina Usme, Sara Martínez y Gabriela Rodríguez.

En los primeros minutos, el partido estuvo parejo con ambos conjuntos tratando de hacer su juego y generando las aproximaciones iniciales mediante el buen posicionamiento táctico, aprovechando los costados. Las santandereanas fueron las primeras en golpear al minuto 13, tras un tiro de esquina que no logró despejar bien la zaga escarlata y Thairis Álvarez sola frente a guardameta americana, anotó el 1-0 parcial.



América fue reaccionando ante el gol en contra, pero careció de claridad en el último cuarto del campo y sin tener muchas ideas, las más participativas era Diana Ospina, Catalina Usme y Gabriela Rodríguez; mientras que las locales mantenían el orden de la defensa sin dejar espacios atrás y en algunas ocasiones tuvieron nuevas oportunidades al ataque.



En los minutos finales, las escarlatas seguía teniendo la presión alta, aunque continuaban sin claridad para anotar el tanto del empate, la más clara que tuvieron fue con una incursión al ataque, donde Rodríguez entró al área, definió cruzado con algo de incomodidad y la portera Nicoll Patiño controló muy bien el esférico sin dar rebote. En las locales la lateral y responsable del primer gol, Thairis Álvarez, tuvo que salir por lesión y entró Fernanda Linares.



En el segundo tiempo, América recuperó esa claridad en los metros finales del campo y remontó el partido. El primer descuento llegó al minuto 50, cobrando a riesgo cerca del área y Gabriela Rodríguez sacó un zapatazo, anotando un gran gol para el empate parcial. Un par de minutos después, las escarlatas jugaron en largo por el sector derecho, Rodríguez llegó hasta la línea final, asistió de taco a Catalina Usme que solo tuvo que rematar para el 1-2, al minuto 52.



Real Santander no pudo reaccionar y al minuto 67, Wendy Bonilla metió el balón al área con un centro, la guardameta Patiño despejó con los puños y el reboté lo capitalizó Usme, que con ubicación marcó un gran gol para el 1-3 parcial. Las diablas rojas no quitaron el pie del acelerador y al 73, la recién ingresada Heydi Mosquera, en un balón dividido dentro del área, se anticipó a la defensora y guardameta, anotando el 1 a 4.



En el final del compromiso, el conjunto local se quedó sin reacción para poder recortar la distancia y América tuvo una nueva anotación tras un cabezazo en propia puerta de Yeimy Lizarazo para el 1-5 final sumando una nueva victoria para llegar a los 38 puntos. En la última fecha de la Liga Femenina 2022, Real Santander visitará a La Equidad y América de Cali recibirá al Deportes Tolima.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15