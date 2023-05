América Femenino quiere fogueo: confirma partido con grande de España

América de Cali es líder parcial de la Liga BetPlay Femenina. Transcurridas 12 fechas, el equipo escarlata suma 30 unidades, sin embargo, busca sumar partidos para que sus futbolistas no pierdan el ritmo competitivo.



Este jueves, el grupo Elite Football International Group Financial of Sport confirmó un amistoso internacional frente al Valencia de España con el fin de expandir su marca y promoverse como una de las instituciones que promueve el deporte para la mujer.

“Con este evento, empieza a crecer el prestigio de la marca América de Cali al nivel de los grandes clubes que le apuestan al fútbol femenino mundial”, explicó el grupo en un comunicado.



“En grupo élite buscamos internacionalizar el talento latinoamericano y europeo, organizando eventos deportivos que conecten y enfrenten entidades futbolísticas como clubes y selecciones, en partidos y torneos amistosos en este caso específico, promovemos el crecimiento de las competiciones femeninas y su globalización”, agregó.



Según la información, el encuentro amistoso se disputará en el estadio Pascual Guerrero el miércoles 24 de mayo a partir de las 7:00 p.m., además se confirmaron los precios de la boletería para los asistentes. La boleta en la tribuna Sur tendrá un valor de 10.000 pesos; en Norte será de $20.000, en Oriental por $25.000, en Occidental $35.000 y en área VIP, costará $60.000.