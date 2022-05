Pereira y América no se hicieron daño: empataron sin goles

Deportivo Pereira y América de Cali empataron 0-0 por el juego de ida de la semifinal de la Liga Femenina 2022, en el estadio del Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense. En un compromiso bastante parejo, en el cual las diablas rojas tuvieron las mejores opciones de gol, pero no las lograron concretar para definir todo en el duelo de vuelta en el Pascual Guerrero.

El partido fue bastante parejo en los primero minutos con mucho toque de la pelota en el mediocampo y con los equipos estudiándose mutuamente para luego intentar un arranque o cambio de ritmo, para anotar el primer gol, pero no tuvieron la claridad necesaria por el buen trabajo de las defensoras.



Poco a poco las escarlatas se fueron acercando al arco contrario y al minuto 13, generaron la primera opción clara con un remate de Gabriela Rodríguez, que se fue ligeramente por encima de palo horizontal defendido por la guardameta Sofia Buitrago. Mientras que las matecañas mantenían la solidez defensiva, pero sin poder avanzar más allá de la mitad del campo con opciones de peligro.



Tras la pausa de hidratación por el horario del partido y la alta temperatura que hizo en el Hernán Ramírez Villegas, las visitantes tuvieron más insistencia ofensiva por el costado derecho y sobre todo en los minutos finales, donde carecieron de definición o respondía muy bien la golera local con varias atajadas importantes; las risaraldense solo tuvieron aproximaciones sin ningún peligro para la arquera Natalia Giraldo.



En el segundo tiempo se continuó con la misma dinámica de juego, pero con Pereira logrando más presencia en terreno del rival y con varias opciones, en el cual tuvo que exigirse la zaga de las diablas rojas, que con el pasar de los minutos fueron perdiendo su poderío ofensivo.



A pesar de que las matecañas no conseguían las oportunidades de peligro inminente, cumplían con su principal tarea, contándole los circuitos de juego del



equipo rojo, que no encontraban la puerta para abrir el marcador, incluso con el ingreso de Wendy Bonilla por Leury Basanta.



En el último tramo del juego, América intento nuevamente arrancar desde lo ofensivo con la entrada de Ingrid Vidal y Heidy Mosquera por Mariana Zamorano y Gabriela Rodríguez, consiguiéndolo en los 10 minutos finales, donde las más claras fueron con remates en el horizontal de Vidal y Catalina Usme.



En los minutos finales las dirigidas por el técnico Carlos Osorio, terminaron sufriendo el compromiso, pero lograron cerrarlo para definirlo todo en el juego de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina 2022, que será el miércoles a las 8:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15