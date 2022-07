América reaccionó tras declaraciones en Jaramillo: ¿quién más se suma?

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, dejó claro que su club sigue firme con su proyecto femenino y con su presencia en la Liga 2022-II. Además, mencionó el nombre de los otros tres equipos que están dispuestos a jugar el torneo en el segundo semestre. El directivo aprovechó las redes sociales para extender la invitación a otros equipos.

"Cali, América, Millonarios, Cortuluá, estamos listos para jugar la Liga Femenina, quién más se suma? Con 4 equipos más arrancamos", escribió en Twitter el directivo escarlata.



Y es que horas antes, Fernando Jaramillo presidente de la Dimayor, le dejó toda la responsabilidad a los clubes. "Se ha hablado de que si ocho clubes solicitan jugar, y hasta ahora no tengo esa carta, yo puedo hacer una Liga comenzando en agosto, desde el punto de vista administrativo no habría problema. Pero necesito la voluntad clara y expresa de por lo menos ocho clubes, y eso es lo que hemos hablado con el ministro Herrera y con el presidente Ramón. Estoy esperando esa carta de esos ocho clubes”, fueron las palabras Jaramillo en EL TIEMPO.



Ahora, solo resta esperar por conocer qué otros equipos se suman a Deportivo Cali, América, Millonarios y Cortuluá, teniendo en cuenta que Santa Fe y La Equidad, dos de los clubes con más participaciones en el campeonato femenino, ya manifestaron que no competirán en una Liga II y apuntaron a Dimayor por "improvisación".