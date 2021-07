América reaccionó en la Liga femenina, venció a Nacional 2-3 

América de Cali sorprendió a Atlético Nacional y las venció por 2-3 en la tercera fecha del grupo B la Liga femenina 2021. Las escarlatas supieron darle



Las verdolagas salieron desde el arranque a doblegar a su rival y tan solo bastaron 48 segundos, para que Lorena Bedoya de media distancia abriera el marcador con un gran remate de pierna derecha, lejos del alcance de Katherine Tapia.



El gol marcado por Bedoya fue el más rápido en la historia profesional de Atlético Nacional femenino.

Con el pasar de los minutos, Nacional seguía atacando, mientras que América no veía reacción, tampoco lograban salir de su cancha.



Sobre el cuarto de hora de juego, América reaccionó y controló la pelota, alejando de su arco a Nacional. Mediante faltas, iba acorralando a las locales, donde buscaban conseguir el empate, aunque carecían de efectividad.



Al minuto 19, Tatiana Castañeda sorprendió con un remate tras un centro de Catalina Usme, pero la pelota se fue por encima del arco norte.



Sobre el minuto 28, un desborde de Yisela Cuesta por poco terminó en el segundo gol de las verdolagas, la ex Junior filtró un pase al corazón del área, que no logró finalizar Manuela González, quien ha tenido un duelo personal con la defensa escarlata.



Cuando Nacional sostenía los hilos del encuentro, llegó el empate americano a través de Carolina Pineda, quien aprovechó un descuido en la defensa local para rematar con su pierna derecha, lejos del alcance de la arquera Michell Lugo.



En tiempo de descuento, América de Cali pasó al frente en el marcador, a través de Tatiana Castañeda, quien aprovechó un lanzamiento de falta desde el costado izquierdo de Diana Ospina y sobre el segundo palo, Castañeda mandó la pelota al fondo de la red.



En la etapa complementaria, Nacional salió a buscar el empate, alternando su ataque por bandas, empleando remates de media distancia y encontrando variantes para acercarse al área americana. Las vallecaucanas por su parte, esperaban en bloque y contraatacaban.



Al minuto 19, Catalina Usme amplió la ventaja para las escarlatas mediante un gran cobro de tiro libre que no logró detener la arquera Lugo. Sin mucho brillo, América ya iba arriba en el resultado 1-3, metiéndose en la pelea por un lugar en las semifinales del grupo B, con siete partidos por delante.



Sobre el minuto 30, en Nacional ingresó Alejandra Peraza quien aprovechó un saque de esquina y con golpe de cabeza, la venezolana descontó para las verdolagas, quienes tomaban un nuevo aire en un partido que tenían muy enredado.



Con su gol, Peraza es la cuarta extranjera en marcar con Nacional femenino, tras la uruguaya Mariana Pion, la brasileña Thamirys Lima y la venezolana Nubiluz Rangel.



Sobre el epílogo del encuentro, Manuela González tuvo el empate, tras un muy buen desborde de Yisela Cuesta, la delantera ex América remató con mucha potencia y la pelota se fue desviada del arco visitante. Una más tuvieron las verdolagas por intermedio de Cuesta, pero su remate lo controló la arquera Tapia.



Al final, América aprovechó su experiencia y logró llevarse una victoria importante como visitante sobre un Nacional que fue de más a menos, aflojó y no supieron mantener la ventaja y concretar las acciones generadas a lo largo del partido.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali, mientras que América recibe al Atlético Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8