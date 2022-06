Catalina Usme: ‘Nos pusimos metas y fue terminar de primeras’

En la tarde-noche del domingo, América de Cali hizo historia al conseguir su segunda Liga Femenina, al vencer al Cali con un global de 4-3 y por batir el récord de asistencia en un estadio, para un partido profesional del fútbol femenino en Colombia. Tras conseguir la corona, la atacante y capitana Catalina Usme, contó cómo afrontaron la derrota en la ida en Palmaseca.



“Cuando terminó el partido en Palmaseca, todas salimos con esas sensación linda de que habíamos cerrado bien allá y que en nuestra casa iba a ser diferente. Durante esos días que fue prácticamente recuperarnos y estar bien para lo que iba a ser esta final, íbamos a tener que ir paso a paso, minuto a minuto, pero que iba a ser muy importante marcar el empate en esos primeros minutos”.



Se refirió a la contundencia que tuvieron: “salimos contentas con todo el amor y ganas de hacer la cosas bien, vivimos el partido segundo a segundo y fue tan emocionante, creo que fue digno de una final, un gran encuentro y bien diputado, donde prevaleció ser muy contundentes”.



Habló de lo complejo que fue afrontar el torneo: “nadie sabe lo difícil que fue para nosotras construir lo que hicimos hasta acá, pero no es el objetivo mayor, ahora tenemos que prepararnos para algo muchísimo más grande y con toda la certeza de que podemos hacerlo”.



Tenían hambre de ser campeonas: “el punto de partida fue la certeza con la que terminamos el semestre pasado, donde a pesar de que los resultados no se dieron, sabíamos lo que teníamos y lo que habíamos construido. Se fueron muchas de las jugadoras que estuvieron con nosotros el semestre pasado, sin embargo me gusta más este equipo, porque tiene hambre y para uno ser campeón se necesita eso”.



Reveló una anécdota del inicio de la pretemporada: “el día que llegamos de vacaciones y empezamos a entrenar de nuevo, nos pusimos metas y fue terminar de primeras, cerrar en nuestro estadio con las tribunas llenas y ser campeonas; no nos imaginábamos que iba a ser con el Cali, mejor todavía, eso lo hace más atractivo y emocionante, porque la rivalidad en el fútbol existe y de eso se trata también, que bueno que esta vez pudimos celebrar nosotras”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15