América en lo más alto del fútbol femenino en Colombia: análisis

América de Cali se consagró campeón de la Liga Femenina 2022, al vencer en un vibrante partido al Deportivo Cali, en el juego de vuelta de la final en el estadio Pascual Guerrero. Las americanas durante todo el torneo fueron las de mejor promedio junto al Cali y Santa Fe, pero al final fueron las más contundentes y se consagraron por segunda vez en la liga.



Para FUTBOLRED, este es el análisis del campeonato del América:

El sostenimiento de un proceso: las escarlatas al no llegar a las finales del torneo anterior no echaron marcha para atrás, sino que recibieron más refuerzos para el entrenador Andrés Usme, aportándole mucho más al proyecto. Hoy el equipo no solamente tiene 11 jugadoras titulares de gran nivel, tiene a todo un plantel de mucho nivel y que ahora sueña con la Copa Libertadores.



Jerarquía, experiencia y juventud: al grupo lo acompaña en cada línea estos tres aspectos, que ante los momentos más complicados, cada una alzó la mano y lograron juntas levantar la segunda estrella de la liga colombiana en la categoría femenina, desde jugadoras como Catalina Usme, Carolina Pineda y Diana Ospina hasta Natalia Giraldo, Gabriela Rodríguez, Sara Martínez, Ingrid Vidal, Wendy Bonilla y muchas más.



La pieza fundamental, Andrés Usme: el hermano de Catalina es el director de esta gran orquesta, quien cogió al equipo en 2019 y desde entonces les ha dado un salto de calidad, profesionalismo y madurez, con el cual lograron esta segunda liga, que les fue esquiva en 2020 y que quieren la revancha que les tiene la Copa Libertadores.



Creerle al fútbol femenino: la institución escarlata es una de las que más le ha apostado a este fútbol y a pesar de los tropiezos que han tenido en este proceso, siempre han respaldado a su cuerpo técnico y jugadoras, quienes respondieron de gran categoría, dándole más alegrías la institución, que el equipo masculino.



Aprovechar los momentos de juego: metiéndonos en lo que fue esta gran final ante un buen equipo como el Deportivo Cali, la jugadoras supieron leer los momentos en este segundo partido y con esas buenas lecturas remontaron la llave, consiguieron golpear en el primer tiempo y en el segundo, en el mejor momento de las azucareras dieron las estocada final.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15