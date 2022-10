Alexia Putellas ganó segundo Balón de Oro y recordó su lesión

Alexia Putellas, delantera y máxima figura del Barcelona femenino y la Selección de España, fue elegida de nuevo como la mejor jugadora del mundo en la gala del Balón de Oro 2022 y a pesar de venir sin competencia por una lesión que tuvo en Eurocopa, no fue impedimento para que fuera galardonada por segunda vez consecutiva.



Por ello, al recibir el premio del Balón de Oro femenino, Alexia Putellas no ocultó su tristeza de no poder jugar fútbol debido al proceso de recuperación. “No quiero engañar. Echo mucho de menos esos momentos. Hace unos meses no está siendo como queremos con la lesión.”, dijo la delantera de Barcelona hablando con la voz entrecortada que conmovió al público asistente en París.



Igualmente, Alexia reconoció que se propuso mejorar para esta temporada, seguir cosechando triunfos individuales y colectivos, reconociendo que fue posible gracias a sus compañeras y cuerpo técnico que han sido parte de su evolución como futbolista.



“Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo. Verlo recompensado de esta manera de enorgullece”, afirmó la mejor jugadora del fútbol femenino a nivel mundial.



Por el momento, Alexia Putellas espera seguir con su recuperación para poder ayudar a su equipo a los objetivos, aunque la misma delantera afirmó que el proceso va bien y pronto se integrará a las canchas.