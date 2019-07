Explotó Alex Morgan: 'A los hombres no los critican por sus festejos'

Alex Morgan fue pieza clave en la victoria de Estados Unidos sobre Inglaterra en el Mundial femenino de Fútbol, que se lleva a cabo en Francia. Sin embargo, más que su gran gol, con el cual consiguió la clasificación de la selección norteamericana, la jugadora fue cuestionada luego de su festejo, en el que se mostró como si estuviera tomando una taza de té.



Las críticas a Morgan, una de las más experimentadas del plantel estadounidense, se presentaron pues muchos de los ingleses consideraron que el gesto representaba una burla a sus tradiciones, situación que la jugadora intentó minimizar pues considera que no fue una celebración de mal gusto.



Sin embargo, las críticas continuaron y la delantera no toleró más las críticas por lo que respondió: “Tú ves hombres celebrando en los diferentes y más grandes torneos alrededor del mundo, todos ellos, sin problema, agarrándose los testículos o lo que quiera que ese gesto sea. Sin embargo, cuando me ven a mí tomando una taza de té, recibo todas las críticas y solo debo reírme de todo esto, de todas las críticas. Así que no comparto esta situación”.



Morgan, es la goleadora del Mundial y el próximo domingo peleará junto a su selección por conseguir un nuevo título cuando enfrenten a Holanda, en el estadio Olímpico de Lyon.



Este fue el video de la futbolista: