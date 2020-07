La grave acusación de abuso sexual en el fútbol femenino de Chile

El fútbol femenino de Chile se estremeció al conocerse una grave denuncia contra un kinesiólogo del equipo Palestino, por acoso y abuso sexual contra una de sus jugadores. Emilia Pastrián, quien juega para selección chilena Sub-20, acusó a través de redes sociales a Ignacio Montano, con pruebas y pantallazos de conversaciones por WhatsApp. Además, Natalia Paredes, jugadora de futsal de Coquimbo Unido, también reveló episodios de abuso de parte del kinesiólogo.

“Lo hago público para que no se vuelva a repetir con más niñas, es una situación compleja y más aún cuando él está en constante contacto con personas, se supone que está en tratamiento psicológico, pero ni idea el porqué, siempre se excusa sacando el tema del psicólogo y haciendo sentir culpable a las demás personas cuando él es el problema aquí. No sabía si publicarlo o no porque en un principio pensaba que solo me acosaba a mí, pero con el pasar los días y al hablarlo con otras personas me di cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas pero la situación de ellas es más compleja que la mía”, escribió Pastrián en su cuenta de Instagram.

Lo actos de abuso que todos repudian

Ignacio Montaño ha tenido contacto con muchas futbolistas y, al parecer, las engañó con supuestos tratamientos novedosos para abusar de ellas. La jugadora de futsal, Natalia Paredes, describió episodios muy crudos y desagradables de su relación con el kinesiólogo, utilizando una supuesta técnica que consistía en introducir los dedos en la cavidad vaginal para corregir las molestias producidas por una inexistente pubalgia.



“Esos recuerdos tenía de él (asco), pero ayer al enterarme de las otras niñas (a las) que les hizo lo mismo (el supuesto tratamiento), quedé en shock y con un asco horrible. Este loco trata a las mujeres por supuestas pubalgias que no existen, este loco usa su nueva ‘técnica’ para tocar a las mujeres. Qué pena siento por todas las niñas que me hablaron para contarme su experiencia, qué terrible haber normalizado muchas cosas y haberles bajado el perfil”, narró Natalia en su Instagram.



Otra futbolista que denunció al kinesiólogo fue Sofía Sáez, jugadora de Unión Española.



El presidente de Palestino femenino, Miguel Abdo, confirmó que el kinesiólogo fue desvinculado de la institución. Además, colaborarán con asesoría legal a las futbolistas que denunciaron a Montaño, y apoyo psicológico.



“Nosotros como fútbol femenino no queremos dejar pasar esto porque creemos que los tribunales tienen que ver estos casos. Este hombre se tiene que defender, tiene que dar su visión, pero las pruebas son contundentes”, dijo Abdo.